El histórico cambio que prepara Gran Hermano para la edición 2024

Pero además de ese cambio, también tienen previsto agregar más participantes de manera inicial. En la edición del 2023 fueron 18, pero luego entraron dos en el repechaje. En este caso, podrían ser más, incluso 20.

Santiago del Moro Gran Hermano Redes sociales

La fecha prevista para el inicio es el 11 o 18 de diciembre. Será con Santiago del Moro a la cabeza y ya se confirmó que La Tora y Julieta Poggio formarán parte del panel de La noche de los ex.

Se separó una de las parejas más queridas de Gran Hermano: solo queda una en pie

Los exparticipantes de Gran Hermano 2022, Nacho Castañares y Lucila "Tora" Villar, confirmaron su separación de forma oficial y así quedó solamente la pareja de Thiago Medina y Daniela Celis, quienes esperan gemelos.

A través de un comunicado en conjunto en Instagram, los ex Gran Hermano escribieron: "A raíz de muchas preguntas, especulaciones y dichos, les queremos decir que con Lu/Na decidimos no estar más juntos, no pasó nada y realmente el amor de uno por el otro está intacto". Así, no solo no desmintieron los rumores, sino que los convalidaron y rompieron el corazón de sus seguidores.

Nacho Castañares Lucila Villar Tora Gran Hermano Redes sociales

En cuanto a los detalles, informaron: "Desde nuestro lado hoy no estamos más en relación pero si nos seguimos acompañando, ayudando y trabajando juntos desde otro lado. Obvio que Fuera de Joda va a continuar además de los proyectos que tenemos juntos en pie". Esto último está en duda, ya que la periodista Laura Ubfal aseguró que no va a seguir estando al aire a largo plazo.