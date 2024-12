El hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin será parte de Sex: "Hablaré de mi bisexualidad"

Enzo Fernández pasó la noche en Londres con la ex de L-Gante: las fotos virales que lo expusieron

"Es un lugar donde la sexualidad es libre y estoy orgulloso de sumarme a esta aventura”. En una nueva temporada de la obra que es un desafío para los actores y para el público en relación al sexo", remarcó el joven sobre la puesta en escena.

“José me escribió y me dijo que le gustaba mi impronta, mi cara, la actitud y acá estamos enfocados para el verano”, reveló sobre la convocatoria a uno de los espectáculos más vistos por el público.

El panelista de Desayuno Americano en América remarcó: " Voy a hablar sobre mí, mi mirada y lo que vivo desde mi bisexualidad y la inseguridad sexual que, un poco, es lo que vivo yo”.

Diego Ramos con Luca Martin y Julieta Ortega SEX Prensa

Los padres acompañan a su hijo en la nueva faceta como actor y en este sentido comentó: “Mis papás están muy felices con la noticia de que me sumo al show. Me acompañan en las decisiones que tomo y me preguntan sobre mi rol en Sex. Mi mamá está muy contenta porque voy a trabajar con Diego (Ramos) y Julieta (Ortega), amigos de ella desde siempre”.

Sex batió records de espectadores en el teatro

La obra de teatro Sex de José María Muscari es uno de los espectáculos más vistos en la cartelera, con más de 150.000 espectadores. En 2022, llegó a Carlos Paz, Córdoba, en paralelo a su versión en Buenos Aires. Está a la vanguardia y combina música, baile y teatro para explorar el tema del sexo.