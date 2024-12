El día de descanso de Agus Gandolfo a puro gym: calza verde y top blanco

La influencer compartió con sus seguidores dos looks que usó para llevar adelante la rutina de ejercicios en su gimnasio. Marcó tendencia y sus seguidores la elogiaron.

Agustina Gandolfo sorprendió a sus seguidores con un look llamativo y divertido para el gimnasio.

La influencer Agustina Gandolfo compartió un momento de su rutina en redes sociales . En la imagen, se la pudo ver luciendo un outfit deportivo impecable compuesto por una calza verde oliva de talle alto y un top blanco, ideal para destacar su figura atlética. Este look sencillo, pero elegante da cuenta de su dedicación al fitness y su atención al detalle en cada elección de moda.

Agus Gandolfo fue a entrenar de Caperucita Roja

En otra de sus publicaciones recientes, Agustina Gandolfo sorprendió a sus seguidores con un look llamativo y divertido para el gimnasio. La influencer lució un enterizo rojo ajustado que combinó con una campera acolchada en el mismo tono, creando un total red outfit que no pasó desapercibido. En el texto del posteo escribió: "Hoy fui a entrenar vestida de caperucita roja".

El video, donde posó con naturalidad, dejó en evidencia su habilidad para combinar moda y actitud en cada momento de su día. Este conjunto pertenece a Alo Yoga, una marca reconocida internacionalmente por su enfoque en ropa deportiva de alta calidad, lo que demuestra que la influencer no solo apuesta por el estilo, sino también por la funcionalidad. Con esta publicación, la pareja de Lautaro Martínez reafirma su conexión con sus seguidores, quienes no tardaron en elogiar su look y la elección del color rojo para destacar en el gimnasio.