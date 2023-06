El detalle que mostró Romina Uhrig de Gran Hermano y causó indignación en redes sociales

La exdiputada difundió una foto en que está sentada en un lujoso y cómodo sillón en el living de su casa junto a sus hijas y sus mascotas, pero no se percató que los internautas reaccionarían de la peor manera. "Los domingos en el sillón son así" , expresó junto a la imagen. Algunos mensajes que le dejaron bajo el posteo fueron de odio y no tardaron en tratarla de mentirosa.

"Abandonaste a tus nenas durante cinco meses, no tenés perdón", "¿Vos no eras la chica que hacía uñas para poder vivir? Mentirosa", "Decías que no tenías casa y seguís en el country de Moreno", "Te apreciaba, pero mentiste sobre tu situación económica en el reality", "La que no tenía casa y vive en tremenda mansión" fueron las frases más contundentes de los usuarios.

romina Uhrig living

Unos de los comentarios en particular apuntaba contra ella y la producción de Gran Hermano con respecto a su supuesta historia de vida. "Si cocinas tan bien, deberías compartir la receta de cómo pasaste de ser pobre a tenerlo todo en cinco meses. Hazlo por los argentinos, ya que juraste cuando fuiste diputada", escribió un

Romina cansada de los ataques en redes sociales, decidió esta vez ignorar los mensajes para mantenerse alejada de los escándalos y proteger su imagen, luego de haber conseguido trabajo en la televisión como panelista de Editando Tele. usuario.

Días atrás, había mostrado una imagen parecida, pero tomando mate en el sillón con un termo importado de reconocida marca. En ese sentido, también fue criticada: "Tranqui, esperando las clientas que tienen turno con ella para hacerse las manitos, mientras se toma unos mates en la humilde casa que alquila", la cuestionaron.