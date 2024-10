Divididos en Argentinos Juniors: un desfile de invitados, homenajes y críticas al Gobierno

El Festival Bandera revolucionó Rosario con un line up de lujo y entradas agotadas

De esta manera aparecieron en el escenario, Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella y los primeros acordes de Cajita Musical comenzaron a sonar con un pequeño cambio en su letra –Mollo reemplazó Palomar por Paternal-. El segundo tema fue el que dio lugar al primer pogo de la noche, ya que el siempre clásico Ala Delta no falla para hacer saltar al público.

Solo un rato más tarde llegaría la primera gran sorpresa de la jornada. “Bueno ahora prepárense. Esto yo lo llamo El monstruo de tres cabezas de La Paternal”, expresó Arnedo para adelantar lo que se estaba por vivir. Javier Maloseti y Machi Rufino aparecieron en el escenario y Divididos homenajeó a Spinetta tocando Despiértate Nena con 3 bajos en simultáneo que se combinaron a la perfección. “Besos al cielo Alberto. Siempre presente en los corazones”, expresó Mollo al finalizar la canción.

Divididos en Argentinos Juniors

Pero este homenaje disruptivo sería solo la punta del iceberg de una noche cargada de emociones. El segundo gran momento se dio cuando Mollo pidió un "pogo chacarerístico" con baile incluido y comenzaron a sonar los acordes de La Flor Azul, canción compuesta por Mario Arnedo Gallo, padre del mítico bajista de la banda de Palomar, quién aprovechó para dedicarle el momento a su familia presente en la platea.

Al finalizar la canción, el público comenzó a corear “La patria no se vende” y “El que no salta votó a Milei”, y Ricardo Mollo no hizo oídos sordos: “Esto también pasará. Fuerza para todos”. Luego la noche continuó avanzando entre hits hasta llegar a un nuevo homenaje. En este caso se trató de un momento que generó sorpresa absoluta en el público de Argentinos Juniors.

Mollo presentó a “un músico italiano”, y Claudio “Tano” Marciello se hizo presente en el escenario. El mítico guitarrista de Almafuerte saludó a los músicos, se calzó la viola y comenzó con el emotivo homenaje a Ricardo Iorio. De esta manera, todo el estadio cantó junto a Mollo Se vos y al finalizar el tema y luego de fundirse en un abrazo, el líder de Divididos gritó: “Aguante la universidad pública loco”.

Pocos minutos después se fueron acomodando 5 micrófonos en el escenario, más el sexto de Mollo, y comenzó el desfile de presentaciones. Divididos juntó músicos de diferentes generaciones y estilos para cantar El Embudo, la mítica canción de León Gieco. Es así que subieron Willy Bronca, Nadia Larcher, Facundo Toro, Adriana Varela y el propio León. “El León del bien”, lo presentó Ricardo contraponiéndolo con el apodo que se autocolocó el Presidente Javier Milei.

Pero, los homenajes no iban a culminar allí, ya que Norberto Pappo Napolitano también diría presente desde el más allá con los acordes de Sucio y desprolijo. Para este momento, Mollo presentó a “Alambre” González, guitarrista que tocó con el Carpo pero también con Ricardo, Arnedo y Omar Mollo en el viejo MAM de la década del 70.

De esta manera, el show iba llegando a su fin y cerca de la medianoche llegaron los hits de cierre. El 38, ¿Qué ves? y Cielito Lindo hicieron saltar y cantar al público. Pero todavía había tiempo para más. Previamente, ya habían sonado dos éxitos de Sumo, como La Rubia Tarada y Crua Chan, pero el gran cierre también tendría como protagonista el recuerdo de Luca Prodan. Nextweek y El Ojo Blindado culminaron una noche de Divididos que quedará para la historia, tanto para quiénes estuvieron allí, como para los que lo vivieron desde los balcones de los edificios linderos al estadio.