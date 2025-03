¿De qué se trata Lujuria en el convento, la comedia que llegó a Netflix con una temática subida de tono?.

El sitio web Filmaffinity destaca que la cinta es "una farsa encantadora e hilarante", resaltando el talento cómico del elenco y el guion ingenioso. En la misma plataforma, los usuarios la calificaron con una puntuación de 5.0 sobre 10, basada en 956 votos, indicando una recepción mixta por parte del público. En redes como Twitter, generó comentarios divididos.

La vida del convento cambia de forma inesperada cuando tres monjas poco convencionales conocen a un nuevo jardinero que la hace caer en tentación, rezala sinopsis oficial.

Embed - THE LITTLE HOURS | Official Trailer #2 HD | Aubrey Plaza, Alison Brie, Dave Franco