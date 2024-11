De qué se trata Los festivos caballeros, la acalorada película navideña que es tendencia en Netflix

Sinopsis de Los festivos caballeros, la película de Netflix que está entre lo más visto

La trama sigue a Ashley (Britt Robertson), una bailarina en un show en Chicago que es despedida porque su jefa la considera muy vieja. Esto la obliga a volver a su pueblo natal, donde descubre que el bar de sus padres va a cerrar por exceso de deudas si no consiguen 30 mil dólares antes de Navidad. Entonces se le ocurre una brillante idea para revivir el lugar: montar un show navideño de strippers masculinos. El protagonista de dicho espectáculo es Luke (Chad Michael Murray), por quien Ashley se siente atraída conforme más se acercan las festividades.

Sin ser realmente audaz o transgresora, Los festivos caballeros sí es un poco más atrevida y sexy que la película navideña promedio. Para tener un parámetro de cuán conservadoras y mojigatas son este tipo de cintas, basta con recordar cómo apenas en 2020 Lifetime hizo su primera película navideña protagonizada por una pareja LGBT con The Christmas Setup, le siguió Netflix con Single All the Way en 2021 y Hallmark en 2022 con The Holiday Sitter. Bajo este contexto, una película con un show de strippers como centro (aunque estos solo se quiten la playera) es algo fuera de lo común.

La premisa también le permite a la producción tener propuestas visuales menos acartonadas a las de sus pares, con iluminación y ángulos de cámara más propositivos a la tradicional estética estéril de las romcoms televisivas navideñas. Si bien no es Magic Mike, los bailarines cumplen con verse hermosos a cámara y satisfacer el gancho vendedor de la historia. Además, a diferencia de Un muñeco de nieve para derretirse (otra apuesta del mismo estilo de Netflix), la sensualidad tiene un propósito narrativo más allá de solo presumir el abdomen cincelado de sus protagonistas.

los-festivos-caballeros-tw.jpg

Tráiler de Los festivos caballeros

Embed - LOS FESTIVOS CABALLEROS Trailer (2024) SUBTITULADO / The Merry Gentlemen Trailer [HD]

Reparto de Los festivos caballeros

Los actores protagonistas de esta película navideña son:

Britt Robertson

Chad Michael Murray

Marla Sokoloff

Beth Broderick

Colt Prattes

Maxwell Caulfield

Maria Canals-Barrera

Michael Gross