De qué se trata Lobo, la película que llegó a Netflix sobre un hombre que cree ser un animal mítico

Bajo el talento de Nathalie Biancheri, aclamada directora de documentales y del filme Nocturna, la pieza audiovisual promete ser su proyecto más rebelde a la fecha, generando curiosidad incluso antes de su estreno y filmación. A pesar de abordar un asunto fuera de lo común, el guión recibió buenos comentarios. En su estreno en el Festival de Toronto, los críticos aplaudieron que tratara una temática tan delicada con empatía y sin ánimos de juzgar. Así mismo, el elenco recibió aplausos por su talento de caracterizar físicamente a los animales.

Wolf sigue la historia de Jacob, un joven que es enviado a un hospital psiquiátrico para que lo ayuden con su disforia. Y es que, aunque parece un hombre común y corriente, se siente realmente como un lobo y tiene continuos instintos animales que quiere dejar salir. Sin embargo, no está solo en su proceso de recuperación al conocer a una muchacha (Lily Rose-Depp) que cree que es un lince y que desarrolla una profunda conexión emocional con el personaje de Mackay.

Embed - WOLF - Official Trailer [HD] - Only in Theaters December 3