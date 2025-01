Cuál es la trama de Ojo por Ojo, la película de 1996 con una historia desgarradora que es tendencia en Netflix

La historia gira en torno a Karen McCann, una mujer casada con dos hijas que enfrenta la perdida más terrible: su hija mayor, Julie, es abusada y brutalmente asesinada en su casa. Ante eso, hará todo lo posible por hacer justicia, pero su esperanza se desmorona cuando el asesino queda en libertad por falta de pruebas. Sin embargo, como el hombre vuelve a cometer un delito, ella misma se encargará de hacer justicia por mano propia y buscará desafiar al sistema que la decepcionó.

Ojo por Ojo dura una hora y cuarenta minutos y actualmente es una de las 10 películas más vistas de Netflix en la Argentina.

Embed - Película | An Eye for an Eye (Ojo por Ojo) | Trailer