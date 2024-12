Cande Molfese, campeona de Bake Off Famosos: cuál fue el rating de la polémica final

El primer piso fue dedicado a Christophe porque el bizcochuelo tenía los colores de la bandera de Francia, para el de Betular tenía un bizcochuelo de champagne, y el último para Maru con un rogel, el clásico de la pastelera.

Cande Molfese Cami Homs Redes sociales

"Me llevo mucho, más de lo que creen. Tuve que superarme, enfrentar desafíos, decir que no podía y al final pude... Fui finalista de Bake Off y ahora soy ganadora de Bake Off. Estoy feliz”, indicó Cande.

El pico de rating fue de 16 puntos y se mantuvo en un promedio de 14 con una audiencia fiel que aumentó al momento de anunciar la ganadora. Le dejó un buen piso para el inicio de Gran Hermano y bajó a los pocos minutos.

Por su parte, en las redes sociales se quejaron por la decisión del jurado y consideraron que la ganadora tendría que haber sido Cami Homs. “Le robaron la final”, “Finjamos demencia y pensemos que ganó Cami Homs”, “Cami es siempre la mejor”.