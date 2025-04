Bati expuso a la producción de Gran Hermano tras su eliminación: "Yo no quería acusar a Luciana"

Santiago "Bati" Larrivey , exparticipante de Gran Hermano 2024-25, expuso a la producción de Telefe y confirmó que él no quería acusar a Luciana Martínez , algo que terminó por provocar la eliminación de una de las llamadas "originales" .

Durante su debate con los panelistas, Bati buscó aclarar el escándalo y rápidamente fue silenciado. "Yo estaba lavandome los dientes una mañana normal cuando me llaman al confesionario y me preguntan 'Bati, estuvimos viendo imágenes que no nos gustaron y queremos saber cómo te sentís'. Yo en ningún momento toqué ningún timbre", explicó.