Así fue la última entrevista a Leo Dan: "Aún no me despedí de la Argentina"

El cantante y compositor popular Leo Dan , que falleció este miércoles a sus 82 años, había señalado en su última entrevista que tenía intenciones de realizar un show final en Argentina. " Aún no me despedí, tengo ganas de volver ", afirmó en diciembre del 2024.

"Yo ya no quería cantar más, me iba a dedicar solo a componer, pero creo que ahora voy a hacer un show en Argentina. No puedo adelantar mucho porque estamos aún en conversaciones para hacerlo y no está todo firmado. Pero, la despedida de octubre pasado, no será la última si Dios así lo quiere", había relatado el intérprete santiagueño que logró un Grammy como mejor compositor en una entrevista por Radio Rivadavia.

Leo Dan Murió el cantante Leo Dan a los 82 años

"El adiós a una leyenda", fue el nombre de su última gira con la que Leo Dan inició su adiós de los escenarios al que le puso fin con un show en en California ante miles de personas en octubre de 2023. "Estoy tratando de hacer una canción que les golpee el corazón a todos los santiagueños, a todos los argentinos porque de eso se trata la vida, de recordar que seguimos vivos", relató.

"Seguimos trabajando y planeando cosas. Dios me dio sabiduría y ganas de hacer cosas. Y eso no lo pierdo. Grabo mis ideas en un grabador y después trabajo sobre ellas. A veces me resulta difícil encontrar los grabadores, con esto de los huracanes acá en Miami, cuando viene uno, agarro una bolsita, junto los grabadores y salimos de la casa casi con lo puesto", explicó el músico que tenía intenciones de volver al país.

En esta línea, Leo Dan reveló: "Mi vínculo con el público es eterno y espero que así siga siendo. Yo ya no quería cantar más, me iba a dedicar solo a componer, pero hay muchas posibilidades de hacer un show en Argentina".

"Ese es mi deseo y, por suerte, el de muchos. No puedo adelantar demasiado porque estamos aún en conversaciones para hacerlo y no está todo firmado, pero las ganas están y eso es lo importante", concluyó sobre el tema.

Las canciones más populares de Leo Dan

Entre las canciones más populares se encuentran Pídeme la luna, Cómo te extraño mi amor, Tú llegaste cuando menos te esperaba, Yo sé que no es feliz, El radio está tocando tu canción, entre otros grandes éxitos.