Amalia "Yuyito" González quedó expuesta por la pastora Irma: "Nunca la vi ayudar"

La pastora Irma contó intimidades que no se conocían sobre el pasado de Amalia "Yuyito" González con la religión. La religiosa fue contundente: "Nunca la vi ayudar a nadie". Salió a responder después que Héctor el Pastor Giménez volvió a la televisión en el programa de la novia de Javier Milei.

La exmujer del "pastor Giménez" aseguró en Intrusos, en América, que "me llovieron mensajes de la gente, se muchas cosas internas", sobre la exposición de la conductora como novia del mandatario.

"Cuando lo vi con Amalia me agarró un celo divino. Nunca la vi en el templo nuestro sí la cruzaba por iglesias de Zona Sur", reflexionó en la entrevista con Adrián Pallares y Rodrigo Lusich.

"Cobraba para ir a los eventos religiosos y me llamaban a mí y me decían cuánto, era una barrabasada en esos años, una locura, yo me descomponía", remarcó sobre su experiencia con la actriz.

Agregó que no se acercaba a los feligreses en el templo: "Y aparte pedía condiciones como salir por atrás porque no quería tocar a ninguna persona y que la gente no la avallase. Los pastores tenemos que tener olor a gente y pobre", aclaró.

Irma remarcó que ella no pide dinero a cambio de un mensaje de fe: "Yo no cobro para ir, si vos viajas aunque sea que te sustentan para el viaje. A esa clase de personalidades hay que entregarle a Dios la causa sino me lleno de bronca yo. Que sea verdadera", resaltó.

Quién es la pastora Irma López

La pastora Irma López se casó con el pastor Giménez a los 15 años y juntos crearon una iglesia evangélica que bautizaron Ondas de Amor y Paz. Se hicieron conocidos a través de los medios hasta que empezaron a aparecer denuncias de sus fieles por estafa.

La mujer también denunció a Giménez por intento de homicidio y lesiones, después que el matrimonio se terminó. Durante la pandemia él fue denunciado por engañar a sus seguidores al vender un alcohol en gel que aseguraba que curaba el coronavirus.