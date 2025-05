Alex Caniggia pidió miles de dólares para dar una entrevista: "Fue muy humillante..."

La revelación sucedió cuando el influencer Matías Bottero visitó el streaming de Martín Cirio . Durante una conversación sobre Entre dos suculentas, el segmento de entrevistas en su canal de YouTube, reveló: " Alex Caniggia me pidió u$s5 mil . Facto. De verdad, le digo '¿te querés venir a una suculenta?'. Y me dice 'dale, ¿cuánto hay' ".

Ante esta situación, continuó: "Le digo 'nada' y me dice 'bueno, pero algo tiene que haber'. Y digo, 'bueno, ya fue, es Alex Caniggia'. Ahí le digo 'mil dólares'. Y ahí me mandó un audio riéndose, eso es peor. El audio fue muy humillante para mí. Me manda un audio diciendo 'jajajaja, yo por eso no salgo de mi casa. u$s5 mil, o nada'". Esto no tardó en hacerse viral en redes sociales y las críticas no tardaron en caerle al hijo del exfutbolista.

Entre dos suculentas es un programa de entrevistas creado por Matías Bottero, el cual es una versión argentina de Between Two Ferns, el ciclo conducido por Zach Galifianakis. En las mismas, realiza preguntas malintencionadas a sus invitados y ya tuvo varias participaciones de famosos como Martín Cirio, Flavio Azzaro, Esteban Lamothe, Dillom, Jorge Pinarello (Te lo resumo así nomás) y Coscu, entre otros.

