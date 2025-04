¿Y el acuerdo con La Libertad Avanza? "Sufro más con Boca", lanzó Mauricio Macri

El expresidente estuvo presente en la cena de la Fundación Libertad, adonde Javier Milei no asistió, pero sí lo hizo parte de su equipo. Allí, se vio al líder del PRO entre risas con Santiago Caputo. "Yo hablo con todos", remarcó, pero evitó dar precisiones sobre el futuro electoral.

Macri no quiso hablar sobre un acuerdo electoral entre LLA y el PRO en PBA.

En el marco del evento, el cronista de C5N Lautaro Maislin le preguntó al expresidente qué prefería: "¿Que Boca hubiese ganado el clásico o el acuerdo con La Libertad Avanza en la Provincia?". "Boca, Boca. Siempre Boca primero", afirmó Macri.

Sin embargo, consultado sobre el estado de las negociaciones con el oficialismo, el titular del PRO evitó contestar y no dio detalles. Durante la cena se lo vio conversando con el asesor presidencial, Santiago Caputo, e incluso compartieron algunas bromas. "Yo dialogo con todo el mundo. Acá no había ninguno malo", sostuvo.

"¿Sufre más con Boca o con el acuerdo con La Libertad Avanza?", insistió Maislin cuando Macri ya se retiraba en su auto. "Ya te dije que con Boca", concluyó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1917214759033754112&partner=&hide_thread=false ¿Macri sufre más por Boca o por el acuerdo con La Libertad Avanza?



@LautaroMaislin pic.twitter.com/O966aiv4fI — C5N (@C5N) April 29, 2025

Horas antes de la cena de la Fundación Libertad, Macri dio una entrevista televisiva donde criticó la estrategia electoral del Gobierno, al que acusó de "transar con los malos" por incorporar a "dirigentes K o del massismo" en sus listas provinciales, y aseguró que "está mal" que Karina Milei "haya elegido dar la batalla contra el PRO en la Ciudad".

"Les gusta lidiar con los malos, se lo dije a Santiago Caputo y se lo digo cada vez que hablamos. Esa gente nunca los va a ayudar a cambiar nada. En los distritos en los que arman tienen dirigentes que eran de los K o del massismo en Jujuy, San Juan, Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires", señaló a LN+.

También aseguró que aún no se llegó a un acuerdo en la Provincia por falta de voluntad del Gobierno. "Todos los días escriben que no quieren hacer un acuerdo con nosotros, que se quieren llevar a tres o cuatro dirigentes nuestros. Eso no es hacer un acuerdo", sostuvo.

Por último, consideró que Milei "entendió que hay gente que está tan desesperada por conservar su cuota de poder, renovar una banca o renovar cualquier tipo de cargo, que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Eso es ponerse un precio, eso es no tener valores", concluyó.