Video: Roberto Piazza lanzó un repudiable y misógino comentario contra Cristina Kirchner

El diseñador Roberto Piazza fue fuertemente repudiado en redes sociales después de haber insultado a Cristina Kirchner al aire . Entre varios comentarios desagradables, aseguró que la vicepresidenta se medica y que toma "Raid de etiqueta negra que no se hace nada" .

En primera instancia, el famoso diseñador de modas habló de "loquitos bipolares" , haciendo referencia no solo a la Vicepresidenta, sino que también incluyó en su descalificación al presiente Alberto Fernández.

El ODIO y la misoginia de Piazza cada vez que habla de Cristina. Puedo entender que algún político no te caiga bien, pero esa violencia es digna de un verdadero puto malo. “Esa” es la vicepresidenta de la Nación, envidioso pic.twitter.com/KzTtKdy7ft

En la misma línea, aseguró que "es gente medicada, yo lo sé porque me lo dijo gente psiquiatra". Luego, mientras continuaba con su visita en La Nación +, completó su frase aseverando que "toma hasta Raid de etiqueta negra, que no le hace nada".

Lo más grave del episodio es que, no solo no generó repudio en el piso, sino que, por el contrario, produjo las risas de los presentes en la mesa de debate. Asimismo, no fue solamente ofensivo para la Vicepresidenta, dado que también utilizó patologías psicológicas como insultos, banalizando la problemática.