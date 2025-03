El Presidente llegó a la ciudad bonaerense seis días después del temporal que devastó casas y que se cobró al vida de, hasta el momento, 16 personas. "Vengan a escucharnos, no a sacarse la fotito", le reclamaron.

El Presidente visitó el Centro de Monitoreo, la Planta Potabilizadora de ABSA, el puente modular que se está construyendo sobre el canal Maldonado y el hospital de campaña instalado en el Bahía Blanca Plaza Shopping. Durante ese recorrido, no habló con la prensa ni con los vecinos.

Sin embargo, algunas de las personas afectadas por las inundaciones se acercaron hasta el cordón de seguridad para expresar su repudio a Milei y a los funcionarios de su Gabinete. "¡Manga de caretas! ¡Traé los colchones, vení a escuchar a los vecinos que están ahí! ¡Vengan a escucharnos, no a sacarse la fotito!", les gritaron.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1899811349972045949&partner=&hide_thread=false El grito de un vecino de Bahía Blanca a Javier Milei: "Vení a escucharnos en vez de buscar la foto"



"Me contaron mis amigos que había llegado el Presidente, no sé si vendrá por estos lados. Me gustaría que vea la realidad de lo que estamos viviendo", aseguró una de las vecinas afectadas, Natalia, al móvil de Adrián Salonia para La Mañana por C5N.

"Si no hubiera sido por los periodistas que vinieron al barrio, estuvimos cinco días con el agua hasta la cintura. Ayuda de nadie, solo de los vecinos, gente que trae lavandina o una vianda. Yo perdí todo. Se me parte el corazón. Es como arrancar otra vez de cero", lamentó.

Norma, otra vecina, señaló que este es el momento de "limpiar, no nos queda otra". "Pero todavía quedan vecinos bajo agua y seguimos pidiendo si por favor pueden venir y abrir esa otra calle para que drene. Mi casa gracias a Dios la puedo empezar a limpiar, pero hay vecinos que todavía no", explicó.

"Hoy estamos mejor", afirmó Juan Carlos, otro de los vecinos. "Uno se levanta con un poco más de ánimo y ganas de seguir ayudando. Ahora empieza el trabajo de volver a empezar. Llegamos al piso y ahora tenemos que empezar a trabajar de vuelta", sostuvo.