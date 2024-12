Tras la fuga de presos en Liniers, el Gobierno porteño decidió remover a la cúpula de la Policía

Además, se pusieron en marcha una serie de acciones y medidas tendientes a esclarecer este episodio. En este sentido, se está trabajando con el Fiscal General, Juan Mahiques, para realizar una investigación exhaustiva al interior de la fuerza para determinar responsabilidades. Asimismo, la División Unidad Táctica de Intervenciones en Alcaidías (DUTIA) está trabajando intensamente con requisas y profundizará los controles.

En una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, expuso el apoyo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la investigación sobre el hecho: "Hablé con el fiscal Mahiques, quien cuenta con nuestro impulso y le vamos a facilitar toda la documentación y todo lo que ha ocurrido. Vamos a ser muy enfáticos".

En tal sentido, cuestionó la fuga de los presos y destacó el rol de la seguridad: "No vamos a permitir que ocurran hechos de esta naturaleza. Más allá de que venimos diciendo que hay un problema sistémico en la Ciudad, donde detenemos más gente que nunca y tenemos superpoblación y un montón de cosas, eso no quita que tenemos la obligación de preservar la seguridad de los vecinos y cuidar los ámbitos en donde están detenidos los delincuentes".

"No vamos a permitir bajo ningún concepto ni incapacidad ni connivencia. Con esta nueva cúpula, con la incorporación hace pocos días del Secretario y con los cambios que vamos a seguir haciendo, nos hacemos cargo junto al jefe de Gobierno porteño de estos cambios, de garantizar que vamos a ser absolutamente inflexibles y vamos a poner el cuerpo, el trabajo, nuestra capacidad y todas las herramientas legales para garantizarles a nuestros vecinos la seguridad que nos exigen y que una ciudad de estas características requiere", apuntó en esta línea.

Jorge Macri Waldo Wolff Jorge Macri se reunió con Waldo Wolff.

En tanto, desde el barrio porteño de Barracas, Wolff manifestó la postura de la Ciudad en la investigación: "Confiamos plenamente en la conducción de nuestra fuerza. Agradecemos a quienes estuvieron. Todos somos sujetos de examen y análisis permanente. Es la Justicia la que va a decidir las responsabilidades humanas, nosotros somos querellantes en esta acción".

"A nadie le importa las excusas de las responsabilidades edilicias, aunque las heredamos y las tenemos, tenemos la obligación mientras se resuelven las responsabilidades edilicias un equipo que no cometa errores, que no tenga ninguna duda de connivencia, que no ocurran estas cosas y por eso vamos a ser implacables cuando ocurran como lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo cada vez que ocurra para que no ocurra más".

También, anticipó más modificaciones: "Estos cambios que estamos proponiendo junto al jefe de Gobierno no son solamente en la cúpula, también es en la plana mayor, que vamos a definir en las próximas horas, que son todas las superintendencias y también van a ser en las áreas civiles, como subdirectores y directores de las áreas en esta cogobernanza que tenemos en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires entre civiles y policías".

La fuga de presos en Liniers

En paralelo, los Ministerios de Seguridad de la Ciudad y de la Nación, a través de la Policía Federal, están trabajando mancomunadamente en la búsqueda de los evadidos.

La fuga tuvo lugar ayer por la noche en la Comisaría ubicada en la calle Gana al 400, en el barrio de Liniers, y se confirmó que son 17 los presos que se escaparon.

Conforme a las primeras informaciones, los malvivientes hicieron un boquete y concretaron la masiva fuga.

De los 17 evadidos, once son argentinos y seis de nacionalidad chilena. La mitad cuenta con domicilio en provincia de Buenos Aires, mientras que cinco de ellos se encontraban cumpliendo una condena en dependencias de Capital Federal.

La Policía de la Ciudad se encuentra realizando tareas de investigación, desplegando brigadas y realizando un operativo cerrojo para dar con los evadidos.