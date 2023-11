Suspendieron momentáneamente la cuenta oficial de la Oficina del Presidente Javier Milei: los motivos

En el mismo tuit, el legislador apuntó contra la red social y lo comparó con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro: “Ojo, el Dictador Maduro tiene su cuenta activa. Espero alguien lea esto y la reactiven. Es una vergüenza”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/agustinromm/status/1729880578995225034&partner=&hide_thread=false Instagram acaba de suspender permanentemente la cuenta de @OPEArg. Parece que subir comunicados de prensa de un Presidente electo democráticamente viola las reglas. Ojo, el Dictador Maduro tiene su cuenta activa. Espero alguien lea esto y la reactiven. Es una vergüenza. pic.twitter.com/zEPG5og6CP — Agustín Romo (@agustinromm) November 29, 2023

Si bien hasta el momento desde la ahora plataforma llamada X del presidente electo no se pronunciaron al explicar lo que sucedió, en la captura que subió Romo se detalla que la inhabilitación de la cuenta es “por no seguir los términos de uso de Instagram y no podemos restaurarla”.

Sin embargo, media hora después de dicho comentario público, el propio diputado aseguró que “se empezó a mover el tema, se comunicaron con Fernando Cerimedo y en 10 minutos lo solucionaron”. “Ya está activa otra vez la cuenta de Instagram”, detalló.

agustin romo.jpg

“Oficina del Presidente Javier Milei”, las cuentas en redes sociales del presidente electo

Tanto los cuentas en Twitter como de Instagram bajo el nombre de “Oficina del Presidente Javier Milei” se pusieron activas un día después que se conocieran los resultados de las elecciones presidenciales en el cual el líder de La Libertad Avanza se impuso por sobre Sergio Massa con 11 puntos de diferencia.

El primer tuit que se hizo fue el mismo el lunes 20 en el que se informaba que el líder libertario “mantuvo desde horas tempranas de la mañana conversaciones telefónicas con dignatario extranjeros que se comunicaron con el fin de expresarles su apoyo al nuevo Presidente”.

Desde entonces, a través de diferentes comunicados se informó, por ejemplo, la gira que está haciendo Milei en Estados Unidos y, por ejemplo, la confirmación de Eduardo Rodríguez Chirillo como secretario de la cartera de Energía en el Gobierno entrante.