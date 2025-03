Senadores de Unión por la Patria cuestionaron los ataques de Javier Milei a Cristina Kirchner: "Busca tapar la crisis"

"Nuevamente somos testigos de otro ataque a la democracia argentina. El Jefe de Estado dio a conocer el supuesto futuro judicial de la dos veces presidenta de la Nación mediante información judicial clasificada de un poder que debería ser independiente", explicaron en referencia a la entrevista donde Milei aseguró que Cristina "sabe que va ir presa y eso la tiene loca".

De esta manera, señalaron que con su accionar "dejó al descubierto los verdaderos motivos que lo impulsaron a designar a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto a fin de manipular judicialmente y silenciar políticamente a la presidenta del principal partido de oposición para allanar el camino y profundizar el saqueo y el ajuste".

"El Presidente destroza la institucionalidad de la República Argentina al desconocer el concepto de la división de poderes, así como el funcionamiento del sistema republicano, y demuestra una vez más su desprecio por la Constitución Nacional", sumaron.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/senadores_uxp/status/1905579227077886183?s=48&partner=&hide_thread=false • MILEI BUSCA TAPAR LA CRISIS Y LA ESTAFA $LIBRA CON CÁRCEL A CFK pic.twitter.com/f0hQ8Gba1l — Senadores de UxP (@Senadores_UxP) March 28, 2025

Luego recordaron cuando días atrás advirtieron sobre "la inseguridad jurídica que genera la aprobación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del cual se desconocen montos, plazos y consecuencias para la política económica argentina".

"Fuimos claros: no vamos a acompañar ni reconocer ningún acuerdo que no tenga el debido tratamiento del Congreso de la Nación y que no respete la Constitución Nacional y las leyes vigentes en relación a una nueva toma de deuda por parte del Poder Ejecutivo con el FMI", enfatizaron.

Sobre final analizaron: "Con estas maniobras, Milei intenta ganar tiempo y tapar el escándalo por la estafa internacional con la criptomoneda $Libra y las denuncias abiertas en su contra en distintos países, que lo muestran como un estafador y corrupto".