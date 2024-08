Río Negro: Alberto Weretilneck enviará un proyecto de ley para adherir al blanqueo

El objetivo es ofrecer a los contribuyentes rionegrinos la oportunidad de regularizar activos no declarados hasta el 31 de diciembre de 2023.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , enviará en los próximos días a la Legislatura Provincial un proyecto de ley para que la provincia adhiera al Régimen de Regularización de Activos establecido por la Ley Nacional 27.743, que tiene como objetivo ofrecer a los contribuyentes rionegrinos la oportunidad de regularizar activos no declarados, otorgándoles beneficios fiscales.

El proyecto, que consta de nueve artículos, propone que los contribuyentes que se acojan a este régimen queden exentos del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por ingresos no declarados en períodos fiscales no prescriptos hasta el 31 de diciembre de 2023. Asimismo, aquellos que no se encontraban inscriptos en dicho impuesto al momento de acogerse al régimen, podrán regularizar su situación fiscal y acceder a los beneficios.