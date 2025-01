Rige el aumento de dietas para los senadores: cobrarán $9,5 millones

Sin embargo, hay varios pedidos de legisladores para dar marcha atrás con los aumentos, lo que sólo sería posible si se prorroga la resolución antes de que se liquiden los sueldos a mediados de mes.

congreso nacion.webp El Congreso volvió a atraer las miradas por las dietas de los legisladores.

Con este nuevo aumento, la dieta de los senadores nacionales pasará a ser de más del doble de lo que perciben los diputados nacionales.

Las dietas de los senadores nacionales se establecieron en 2.500 módulos (unidad de medida utilizada para calcular los sueldos de los trabajadores del Congreso), sumado a mil módulos por gastos de representación y 500 por desarraigo.

Estos módulos van actualizando su valor a lo largo del tiempo, pero a raíz del congelamiento las dietas se mantuvieron inmóviles mientras estuvieron vigentes los efectos de la resolución.

Dietas de senadores y un nuevo conflicto entre Javier Milei y Victoria Villarruel

En línea con lo ocurrido el año pasado, desde Casa Rosada presionaron a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que impulsara una nueva prórroga al congelamiento, pero ella siempre se excusó arguyendo que era una decisión que tomaban los senadores votando en una sesión y que ella no revestía tal condición.

Ante esto, Milei puso como ejemplo al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para demostrar que sí era posible ejercer la conducción de un cuerpo legislativo de manera tal de mantener a raya las dietas de los legisladores.

Además, en línea con el mensaje de austeridad del Presidente, los bloques de La Libertad Avanza, PRO, UCR y los federales de Provincias Unidas pidieron a Villarruel que extendiera la suspensión de los aumentos por vía administrativa a través de una nueva resolución.

Victoria Villarruel Javier Milei El vínculo entre Victoria Villarruel y Javier Milei, revestido de conflictos. Captura de YouTube

La titular del Senado insistió en que solamente los senadores podían tomar esa decisión a través de una votación en una sesión, y que ella no podía arrogarse la representación de todo el cuerpo a través de una resolución unilateral de su parte.

En caso de que la propuesta de un nuevo congelamiento se someta a votación, el resultado final saldría muy ajustado, ya que Unión por la Patria votaría en contra con sus 33 senadores, que llegarían a 34 cuando se efectivice el reemplazo del expulsado Edgardo Kueider.

Francisco Paoltroni reclamó mantener el congelamiento de las dietas de los senadores

El senador libertario Francisco Paoltroni volvió a insistir en que se mantengan congeladas las dietas de los senadores y acusó al kirchnerismo de haber obstruido un acuerdo para no aplicar desde enero aumentos en los haberes que perciben los legisladores.

En diálogo con Radio Rivadavia, el senador de Libertad, Progreso y Trabajo, afirmó que hay "un sector del kirchnerismo que está por la plata nada mas", al tiempo que consideró que la dieta no debería superar las 10 jubilaciones mínimas.

Señaló que los que no quieren cobrar un "sueldo de 2,8 millones que se dedique a otra cosa, que funde una pyme, a ver si es tan fácil ganar dinero". "No podemos estar todo el año discutiendo cuanto tienen que ganar los senadores", agregó.

En la entrevista, Paoltroni también reclamó que se apruebe un proyecto de su autoría para que se pueda renunciar a las dietas ya que: "Por ley no te podés negar a percibir esa dieta, vos lo que podés hacer es renunciar".

Francisco Paoltroni El senador libertario Francisco Paoltroni pidió mantener el congelamiento de las dietas de los senadores. NA/Damián Dopacio

Sobre el congelamiento de las dietas que venció el 31 de diciembre, el legislador dijo: "Lo solicitamos varios bloques, uno de esos fue el mío. Yo fui un poco más allá porque presenté un proyecto de ley para poder renunciar a la dieta".

Dijo que su proyecto es para que "se pueda renunciar a las dietas y no caer en la fantochada de andar sorteando la dieta para conseguir seguidores en las redes".

"Primero que lo que queremos es renunciar a la dieta, y obviamente si uno necesita tener un ingreso, ponerle un ingreso de 10 jubilaciones mínimas", agregó.

Consideró que, la Libertad Avanza -a donde perteneció previo a ser expulsado del oficialismo- debería "ser el primer espacio político que apoye esta iniciativa" y agregó: "Porque va en la línea de todo lo que hemos dicho en campaña. Venimos a terminar con el sistema de los privilegios".

"A mí me molesta que me anden señalando. Yo vine a hacer una patriada en la política. Y que te estén insultando por lo que ganás, lo que no ganás, ya que eso es insoportable".