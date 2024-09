Ricardo Quintela: "Nosotros estamos trabajando por la unidad del peronismo"

Ricardo Quintela 27-9-24.png

También, realizó una visita al Parque Industrial de Sauce Viejo, a la empresa Cinter; compartió una cena con UPCN; participó de una ronda de prensa; y mantuvo una entrevista con El Litoral, principal diario de la ciudad de Santa Fe.

En este contexto, Quintela manifestó: “Vinimos a conversar con todas las compañeras y compañeros del Movimiento Nacional Justicialista, a los efectos de plantear de que participemos activamente en la reformulación de la nueva conducción del Partido Justicialista, que aspiramos a lograr en un marco y en una mesa de unidad, para que posteriormente tengamos una mediana acción”.

Asimismo, señaló: “Tenemos dificultades en todas las provincias argentinas producto de las políticas agresivas que implementa el actual presidente de la Nación, y necesitamos reorganizar el Movimiento Nacional Justicialista a través del Partido que es la herramienta electoral, a los efectos de poder sentarnos en esa gran mesa a conversar y debatir cuáles son los métodos que tenemos que aplicar a partir de ahora, cuál es el lenguaje con el cual tenemos que comunicarnos con nuestra gente”.

Trabajar en objetivos claros

“Tenemos que recuperar la capacidad de seducir a nuestra comunidad, sabiendo que el justicialismo tiene valores, principios, tiene banderas que tenemos que levantar bien alto”, indicó Quintela. Y agregó: “Tenemos que volver a trabajar por los objetivos por los cuales apareció y emergió el peronismo, que es tener un esquema distributivo de oportunidades y posibilidades para todos los argentinos, y políticas de inclusión en un sistema que le permita a todos los ciudadanos poder acceder a un trabajo digno, a una vivienda digna, y a cosas básicas como la alimentación, la educación, y la salud de nuestros hijos”.

Seguidamente, Guillermo Cornaglia, presidente del PJ distrito Santa Fe dijo: “Como justicialistas para nosotros es un honor que alguien que representa y que surge de las filas de nuestro partido, como en este caso Ricardo Quintela, visite nuestra provincia y elija como primer lugar para pisar nuestro territorio, la casa de los peronistas y de los santafesinos. Es una gran alegría y un gran orgullo, se lo manifestamos personalmente y pusimos a disposición la estructura partidaria para que atienda todos los compromisos y necesidades que considere conveniente”.

“El Partido Justicialista en su totalidad tiene un gran desafío, y tenemos que hacernos cargo del errores que hemos cometido, no en vano hemos perdido, y no por casualidad, tenemos que hacernos responsables de esos errores, aprender de los mismos para no volver a cometerlos, capacitarnos y prepararnos para volver a ocupar los puestos que históricamente estuvo acostumbrado a ocupar el justicialismo ya sea nivel nacional como a nivel provincial”, señaló.

Finalmente, con respecto a la aspiración de Quintela de conformar una mesa de unidad, expresó: “Nos parece excelente que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tome la posta. Ojalá haya más compañeros, y ojalá entre todos lleguemos a un acuerdo donde ni siquiera haga falta una elección, y prime por sobre todas las cosas los cambios que debemos hacer para mejorarle la calidad de vida a la gente y no a la política”.

Por su parte, Mariela Rivero, Secretaria General de UPCN de Santa Fé y secretaria Adjunta CGT regional Santa Fe afirmó que “el gobernador de La Rioja está recorriendo provincia por provincia con la intención de acomodar y conducir los destinos del PJ frente a lo que viene que es un desafío muy difícil”.

“Hablamos de resistencia, cuidar los recuerdos, los derechos y la soberanía”, expuso y recalcó “hay que organizarnos, tratar de mantenernos unidos y confiar en esta nueva conducción”. “El trabajador está viviendo una situación tristísima, no llega a fin de mes. Estamos hablando de gente con trabajo en blanco. Esto no se puede tomar como una situación normal".

Cabe destacar que en la reunión con gremios de la CGT participaron: UPCN Nación Regional Santa Fe, UDA, UOCRA, UTEDYC + sus gremios de CATE CGT, SATSAID, Comercio , Centro Patrones Navales, Luz y Fuerza, UOMA, Farmacéuticos, PE.CI.FA, Camioneros, ATSA, SUTRACOVI, Pasteleros, Químicos, AATRAC, APPAMIA.