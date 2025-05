Ricardo Quintela, en medio del temporal en la Provincia: "El Gobierno está ausente cuando el pueblo más lo necesita"

También hizo referencia a la ausencia nacional sufrida en su propia provincia: "Ante la inundación en La Rioja, ante el tornado que azotó Chamical, ante lo que ocurrió en Patquía". "No vimos al Estado nacional, no hubo asistencia, no hubo presencia, no hubo ni una palabra de aliento, de apoyo", remarcó.

Ocurre una vez más ante un nuevo fenómeno natural en la ciudad y la provincia de Buenos, pero antes estuvo ausente en Bahía Blanca, en Río Negro, en Chubut. Estuvo ausente frente a la… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) May 17, 2025

En este sentido, admitió que "como gobernador no puedo mirar para otro lado. No podemos naturalizar que, en plena emergencia, los argentinos y argentinas queden librados a su suerte".

Luego de expresar su solidaridad con "las familias que están atravesando este difícil momento en cada rincón del país", se puso a disposición "para colaborar en todo lo que podamos".

"Pero también alzo la voz con fuerza: no puede haber un gobierno nacional que dé la espalda a su pueblo. No vamos a dejar de exigir que se hagan cargo. Que aparezcan. Que cumplan con su deber. Porque no hay país posible si no se está presente cuando más se lo necesita", exigió sobre el final.