Patricia Bullrich volvió a marcar sus diferencias con Mauricio Macri: "Ahora no me frena nadie"

La ministra de Seguridad participó de la cena de fin de año de Apertura Republicana y sostuvo que con el presidente Javier Milei tiene mayor libertad al momento de tomar decisiones. “Yo quería dar un paso y venía alguien y me frenaba. Quería dar otro paso y me frenaban", recordó.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , sumó un nuevo capítulo en la interna con el titular del PRO, Mauricio Macri , y volvió a marcar sus diferencias políticas: " Ahora no me frena nadie" .

Lo dijo al participar de una cena de fin de año de Apertura Republicana donde sostuvo que con Javier Milei tiene mayor libertad al momento de tomar decisiones de gestión. “Yo quería dar un paso y venía alguien y me frenaba. Quería dar otro paso y me frenaban", recordó.

“Poder llevar adelante lo que uno piensa, lo que uno cree, sin que alguien te diga ‘no pará, no tanto, no me saques tantos policías a la calle, ponelos un poquitos más lejos’. Todo no, no, no... ¡No las pelotas!”, exclamó quien también fuera titular de Seguridad en la gestión macrista.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1867599021469995421&partner=&hide_thread=false Adorni - Bullrich 2031 pic.twitter.com/b5n21jrCah — Manuel Adorni (@madorni) December 13, 2024

El evento, denominado “Celebrando un año del comienzo del cambio”, se llevó a cabo el jueves y fue el vocero presidencial Manuel Adorni quien compartió este viernes el video con un fragmento del discurso de Bullrich en su cuenta de X.

Mauricio Macri se quejó del "destrato" del Gobierno y anunció que el PRO tendrá una propuesta electoral en 2025

Mauricio Macri encabezó este viernes la reunión del Consejo Directivo del PRO, en medio de fuertes roces con La Libertad Avanza y en especial con su exaliada Patricia Bullrich. El expresidente se quejó del "destrato permanente del Gobierno" y anunció que su partido tendrá una propuesta electoral en 2025, dando a entender que se enfrió la posibilidad de una alianza con el oficialismo.

Durante su discurso, Macri aseguró que el espacio "se creó para protagonizar, para representar, ganar elecciones, gobernar y transformar. Eso somos nosotros”, para después resaltar su apoyo al Gobierno: "Yo desafío que alguien me diga, en la historia política argentina, si hubo un partido de la oposición que ha hecho tanto por el oficialismo como hizo el PRO este año”.

El encuentro se llevó a cabo en el Hotel Abasto de la Ciudad de Buenos Aires donde asistieron el jefe de la bancada del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, la legisladora María Eugenia Vidal y otros dirigentes del espacio.

En otro momento, el expresidente recordó la “tarea descomunal” que brindaron los legisladores de su partido hacia la Casa Rosada, con del apoyo a la Ley Bases, la defensa del DNU 70/2023 y el rechazo a la derogación de los vetos presidenciales.