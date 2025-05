Patricia Bullrich no descartó ser candidata en las elecciones legislativas: "Participaré si se da"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , no descartó este jueves postularse como candidata por La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de octubre. “Participaré si se da, uno tiene que colaborar con este cambio", señaló la funcionaria previo a destacar su gestión al señalar que Argentina tiene la tasa de homicidios "más baja de su historia".

“Hago una tarea importante, la seguridad es compleja, el crimen organizado. Prefiero no opinar, lo que hago es trascendente, no es algo que piense, en qué lugar pensaremos qué es lo mejor para aportar. Todavía no lo sé, cuando uno piensa en un lugar se desconcentra", señaló en un primer momento Bullrich ante una consulta sobre una eventual candidatura suya en los comicios nacionales.