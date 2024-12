Para Jaime Durán Barba, "cuando Mauricio Macri cedió el espacio del cambio a los libertarios, se murió" Ante la posibilidad de un acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a las elecciones legislativas de 2025, el exasesor del PRO el mandatario, "consolidado", "no necesita" del espacio que lidera el extitular de Boca. Por







Jaime Durán Barba, exasesor del PRO, destacó los errores estratégicos de Mauricio Macri.

El presidente Javier Milei lanzó un aviso al PRO de cara a las elecciones legislativas de 2025 al afirmar que "vamos juntos en todos lados o si no iremos separados, no vamos a engañar al electorado". En ese contexto, el exasesor del partido amarillo, Jaime Durán Barba, consideró que "cuando Mauricio Macri cedió el espacio del cambio a los libertarios se murió" y que el mandatario, "consolidado", "no necesita" del espacio que lidera el extitular de Boca.

"Desde hace mucho tiempo, Milei, consolidado, no necesita del PRO. Simplemente va a buscar un liderazgo unipersonal, es normal. En un sistema solar normalmente no hay dos soles. Tanto Milei como Mauricio son personas con temperamento muy fuerte y uno de los dos iba a imponerse y lograr que el otro se someta, si no era así no iba a haber unidad", definió el consultor este lunes en diálogo con Urbana Play.