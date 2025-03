El FMI confirmó que Luis Caputo solicitó u$s20.000 millones pero volvió a eludir una definición

El FMI confirmó que la Argentina solicitó u$s20.000 millones pero todavía no dio una resolución.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó este viernes que el gobierno de Javier Milei realizó un pedido de un total de u$s20.000 millones, ratificando así la cifra adelantada por el ministro de Economía, Luis Caputo , aunque aún no brindó una definición al respecto.

En ese sentido, señaló que la directora del FMI, Kristalina Georgieva, estuvo en comunicación con Caputo para discutir “los próximos pasos” en la preparación de un nuevo programa: “Las autoridades argentinas solicitaron un paquete de financiamiento total de u$s20.000 millones”, reveló.

El ministro de Economía había mencionado este jueves la cifra solicitada que, indicó "es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas", al tiempo que adelantó que "estamos negociando también con el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)" un paquete adicional de libre disponibilidad "para reforzar las reservas del Banco Central".

Tras el anuncio de Caputo, los mercados reaccionaron con volatilidad al incluir en los precios el inminente acuerdo. Las acciones argentinas en Wall Street fueron de mayor a menor en una jornada inestable en los mercados globales. Los bonos en dólares salvaron la rueda bursátil argentina con mayoría de subas, mientras el riesgo país logró para la escalda, y cerró 10 puntos abajo.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva FMI 28-02-24 X @KGeorgieva

Luis Caputo dio detalles de la conversación con el FMI por el nuevo acuerdo de u$s20 mil millones

"Entonces, cuando uno ve las reservas brutas hoy y le suma lo que viene, van a subir en torno a los u$s50 mil millones. ¿Por qué esta vez un acuerdo con el Fondo es diferente? No solo no es lo mismo que los otros más de 20 acuerdos sino que también es diferente respecto a los que el FMI hizo con otros países. Tradicionalmente, un acuerdo con el Fondo implica desembolsos graduales mientras exige una serie de ajustes, típicamente fiscales y monetarios, para poner la economía en orden. La plata que va inyectando el Fondo financia la transición hacia un orden macroeconómico", explicó el ministro de Economía.

"Ese no es el propósito de este acuerdo, porque ese ajuste ya lo hemos hecho", aclaró Caputo, y planteó: "El acuerdo del gobierno anterior estaba completamente incumplido y caído. Ante eso, teníamos dos posibilidades: ir a un nuevo acuerdo o revivir el que ya estaba".

"Ir a un nuevo acuerdo implicaba pedir plata nueva contra unas nuevas metas, algo que iba a llevar muchísimo tiempo y no iba a suceder porque el Fondo no iba a comprometer mayor capital sin al menos ver resultados concretos", sostuvo.

"Entonces, hicimos algo particular: no vamos a pedir plata pero vamos a cambiar las metas que le pusieron al gobierno anterior por unas mucho más exigentes y no les vamos a pedir para recapitalizar al Banco Central hasta que ustedes estén mucho más convencidos de que efectivamente vamos a cumplir con estas metas. Eso fue lo que hicimos: en un mes terminamos con el déficit fiscal y en seis con el cuasi fiscal y la emisión. Fueron dos pruebas tremendamente contundentes que nos permitieron retomar la negociación para un nuevo acuerdo", señaló el ministro.

Para Caputo, "la diferencia fundamental es que ahora estos nuevos fondos que van a entrar no van a ser para financiar gasto ni déficit sino para recapitalizar el activo del Banco Central". "Esto es importante porque si bien redujimos fuertemente sus pasivos, esto es un tercio de la cantidad de pesos que hubo en la economía argentina. Los argentinos necesitamos que esos pesos estén bien respaldados", desarrolló.

"Lo que buscamos es que la gente esté tranquila de que los pesos tienen respaldo en el Banco Central. Eso va a hacer que tengamos una moneda más sana, con menos inflación, menos pobreza, más inversión, mejores salarios, más crecimiento, mayor recaudación, mayor superávit y baja de impuestos. Venimos a hacer lo contrario a lo que ha hecho Argentina en los últimos 20 años", sentenció el titular del Palacio de Hacienda.

"Con lo que estamos pidiendo al Fondo más lo que va a entrar del Banco Mundial, BID y CAF, vamos a estar en torno a los u$s50 mil millones de reservas brutas. La base monetaria hoy, al tipo de cambio oficial es u$s25 mil millones, al libre u$s20 mil millones. Tenemos más del doble de reservas en dólares de lo que había en la convertibilidad respecto a la base", manifestó.

"Con estos fondos le vamos a recomprar al Banco Central las letras intransferibles y le vamos a estar poniendo, efectivamente, dólares. La deuda bruta, en sí, no cambia: estamos cambiando de acreedor. Esa deuda con el Banco Central se reemplaza con la que se toma con el FMI. Vamos a reponer los activos necesarios para que la gente se quede tranquila de que los pesos estén bien respaldados", explicó Caputo.