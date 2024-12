Oscar Laborde le respondió a Patricia Bullrich tras la denuncia por "traición a la patria": "Una bravuconada más"

Según el Ejecutivo, "actuó en contra de los intereses del país para sostener la justificación de la desaparición forzada de un nacional argentino, arrogándose facultades diplomáticas que solo pueden ejercer los representantes de la Cancillería Argentina".

Al respecto, el exdiplomático explicó cuál fue su intervención: “La madre del gendarme me pidió si le podía hacer llegar en la fecha de Navidad una carta. Me trajo Grabois el tema. Y se le acercó la carta de la madre al hijo. Muy agradecida de que hayamos tenido esa acción”.

“Lamento que se haya interpretado como tratar de humanizar al régimen. Argentina no había hecho nada sobre el tema. Todavía no tenemos un abogado para que atienda el caso del gendarme. Recién ayer parece que Brasil se enteró del tema. Yo no me metí en el tema. Yo le hice llegar una carta de la madre al gendarme”, agregó.

“Yo no quiero intermediar entre los gobiernos. Yo fui embajador hasta hace un año y lo que hice fue que, con los contactos que me quedaron de aquella gestión, hacerle llegar una carta”, sentenció.

En ese punto, se refirió a las internas en el Gobierno y la gestión en el caso: “Bullrich estuvo muy molesta con la vicepresidenta, cuando dijo que en ningún caso habría habilitado el viaje. Villarruel cree que eso hizo que lo arrestaran”.

Sobre la denuncia sostuvo: "Ojalá se haga y me convoquen. Quiero que que no sea una bravuconada más. Está muy acostumbrado el Gobierno y la propia Patricia Bullrich. El presidente le dijo que ponía bombas en los jardines de infantes y no solo no hizo nada sino que después fue su mejor alumna".

“Me dicen que soy un traidor a la patria por mandar una carta de la madre a un hijo. Yo creo que se tapa una cosa sobre otra. ¿Por qué no se le pone un abogado? Recién ahora le avisan a Brasil, que es el que cuida los intereses del argentino en Venezuela. ¿Por qué hay un aviso que llegó siete días después? Entonces tratan de ocultar esto con esta barbaridad de traidor a la patria”, concluyó.