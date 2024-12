Oscar Agost Carreño, sobre el PRO: "Estamos volviendo a ser un partido municipal de la Ciudad de Buenos Aires"

Durante la entrevista con Estamos Jugados, Agost Carreño detalló sobre la división interna que atraviesa el partido fundado por Macri: "Estamos viendo que nuestros líderes están en una enorme pelea en Buenos Aires. Sigue habiendo tres grande variantes dentro del PRO: los que están dentro del Gobierno de Milei, los que no quieren saber nada con el Gobierno, y los que quieren ser cogobierno y Milei no los deja".

El legislador, que asumió la banca en agosto de 2023, dejó el bloque del PRO a fines del año pasado y luego se sumó a Hacemos Coalición Federal. Actualmente es la máxima autoridad del partido amarillo en Córdoba, aunque en los últimos días fue intervenido el espacio y se nombró a Laura Alonso de manera temporal: "Ella es la vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No vino a Córdoba, conmigo no se comunicó, no me pidió ningún libro, no se presentó en el Juzgado Federal para que haya recambio. Yo inicié un juicio de nulidad en el juzgado de Servini, pero no existe el acta por el cual se dictaminó la intervención. Hasta hoy sigo a cargo del partido, no apareció ninguna autoridad nacional. La dirigencia me preguntan para donde vamos...".

La crítica a Mauricio Macri: "No sé a dónde quiere ir"

Agost Carreño se mostró muy molesto con la postura que asumió el exmandatario Mauricio Macri, quien actualmente es la máxima autoridad del espacio. Dentro de sus cuestionamientos incluyó la ausencia de atención a los asuntos del PRO por fuera del ámbito del AMBA (CABA más provincia de Buenos Aires).

"No sé a donde quiere ir. Fue muy generoso porque armó un partido de la nada, no se quedó solo en Buenos Aires, sino que armó una estructura nacional. Después de que perdimos las elecciones, donde Mauricio paró dos candidatos (NdeR: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich), pero esa pelea nos llevó puestos. Luego, empezó otra etapa, vemos un Mauricio Macri que está más cerca de la Ciudad y la provincia, desentendido de la realidad federal", remarcó el diputado cordobés.