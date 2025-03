No trabaja y vive de su abuela peronista: el seguidor de Javier Milei que se volvió viral

En tal sentido, el comunicador le preguntó el motivo por el cual su amigo contó con una mejora en su situación económica y el joven respondió: "En la alimentación. Tengo a mi amigo en Misiones. Actualmente, entiendo que no tiene trabajo. Se sostiene con la familia. A la familia también le mejoró los ingresos porque se ahorran plata en comida".

Por último, admitió que no se encuentra empleado y se sostiene por los haberes de su abuela peronista. "Yo vivo de la jubilación de mi abuela. Tiene una buena jubilación. Viene del sur. No trabajo, sino que hago changuitas. No estoy buscando trabajo. Me estoy centrando en qué voy a estudiar. A mi abuela no le gusta este Gobierno porque es peronista", expresó.