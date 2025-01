Mientras crece la tensión con Mauricio Macri, Javier Milei elogió a Patricia Bullrich: "Definamos grandeza"

En diálogo con el streamer libertario Daniel Parisini, quien es apodado como "Gordo Dan", Bullrich recordó las causas por las cuales apoyó a Milei en el balotaje contra el excandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa : "Macri hizo una reunión en su casa. A mí no me llamó. Estaban Ritondo, Santilli, Vidal, Jorge Macri y otros más. Ellos decidieron esperar una semana, hacer un focus group y ver qué hacer".

"Me reuní con Federico Pinedo y Juan Pablo Arenaza y varios más. Les dije 'les voy a contar lo que decidí'. Entonces, les relaté mi teoría de qué iba a pasar con el sistema político argentino si ganab Massa, que iba a ser la reproducción sistemática de la misma lógica corrupta corporativa de defensa de ellos mismos para ellos mismos y que teníamos que romper eso y que la única manera de romperlo era apoyar a Javier Milei", agregó.

En tanto, afirmó que sus allegados la respaldaron y recordó una comunicación que mantuvo con Macri: "Mi equipo dijo que está de acuerdo. Lo llamé a Macri y me dijo que quería ir a hablarme. Fui a su casa y le dije que hay que apoyar a Milei, a lo que me respondió 'la mesa decidió otra cosa'. Lo llamé a Petri y me dijo que estABA de acuerdo y que apoyarÍa a Milei porque no iba a ser responsable de que ganara Massa en la Argentina".

Por su parte, luego, Milei expuso su gratitud hacia la ministra de Seguridad: "Definamos grandeza. Muchas gracias, Patricia Bullrich, por poner el interés de los argentinos por sobre lo personal. Actitudes como la suya son las que permiten que estemos haciendo el mejor gobierno de la historia argentina. Viva la libertad, carajo!!!".

Javier Milei tuit La publicación de Javier Milei. X

Patricia Bullrich: "Estamos escribiendo la página más importante de nuestra historia"

En tanto, la ministra de Seguridad le agradeció a Milei luego de su publicación: "Gracias, Presidente. Este es el tiempo de los valientes, de los que no se rinden y van hasta las últimas consecuencias. Estamos escribiendo la página más importante de nuestra historia, enfrentando lo que otros no se animaron y liberando a la Argentina del yugo del pasado".

"¡La libertad avanza y hace raíz porque tenemos la convicción de cambiarlo todo!", concluyó Bullrich en un posteo en la red social X.