20 de octubre de 2026 Inicio
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Malvinas: el Tribunal del Mar fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias para tratar el reclamo argentino

Es en respuesta a la presentación realizada por Cancillería, que recurrió al organismo para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en el archipiélago.

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El Tribunal del Mar convocó a audiencias para el 10 y 11 de noviembre

El Tribunal del Mar convocó a audiencias para el 10 y 11 de noviembre

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) fijó este martes las audiencias orales para tratar el caso argentino contra el Reino Unido y su intención de frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. Mediante una orden fechada, el Presidente del organismo, el Juez Maurice K. Kamga, estableció los mismos para el 10 y 11 de noviembre de 2026.

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Según informó el ITLOS, el cronograma detallado se difundirá en los próximos días en su sitio web. Las se realizarán en la sala principal del organismo y será pública. El 13 de octubre de 2026, el Gobierno argentino había presentado ante el Tribunal una solicitud para la adopción de medidas provisionales, de conformidad con el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en el marco de una «controversia relativa a la explotación de recursos de hidrocarburos en el océano Atlántico sudoccidental.

El caso no supone que el Tribunal del Mar vaya a pronunciarse sobre la soberanía de las Islas Malvinas y no implica que se vaya a resolver si corresponde frenar las actividades petroleras: dicha decisión llegará luego de una evaluación de los distintos planteos y la documentación presentada.

El pedido argentino

En un comunicado publicado por la Oficina del Presidente, desde la Casa Rosada argumentan que la solicitud "busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas".

A la vez, detallaron que la solicitud se enmarca "en el procedimiento arbitral que el Gobierno inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos".

En otros de los fundamentos expresados, el Gobierno suma lo dispuesto en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR según el cual, "mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, cualquiera de las partes en la controversia podrá solicitar al Tribunal que prescriba medidas provisionales para preservar los respectivos derechos de las partes en la controversia o para prevenir daños graves al medio marino, y si la urgencia de la situación así lo requiere".

"La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas", completa el comunicado.

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