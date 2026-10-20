Malvinas: el Tribunal del Mar fijó para el 10 y 11 de noviembre las audiencias para tratar el reclamo argentino Es en respuesta a la presentación realizada por Cancillería, que recurrió al organismo para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en el archipiélago. Por Agregar C5N en









El Tribunal del Mar convocó a audiencias para el 10 y 11 de noviembre

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) fijó este martes las audiencias orales para tratar el caso argentino contra el Reino Unido y su intención de frenar el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. Mediante una orden fechada, el Presidente del organismo, el Juez Maurice K. Kamga, estableció los mismos para el 10 y 11 de noviembre de 2026.

Según informó el ITLOS, el cronograma detallado se difundirá en los próximos días en su sitio web. Las se realizarán en la sala principal del organismo y será pública. El 13 de octubre de 2026, el Gobierno argentino había presentado ante el Tribunal una solicitud para la adopción de medidas provisionales, de conformidad con el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en el marco de una «controversia relativa a la explotación de recursos de hidrocarburos en el océano Atlántico sudoccidental.

By an Order dated today, the President of the Tribunal, Judge Maurice K. Kamga, fixed 10 and 11 November 2026 as the dates for the hearing in the case submitted to the Tribunal by Argentina.

See: https://t.co/XZ6R08L3W0 pic.twitter.com/kP6CNTvN9n — International Tribunal for the Law of the Sea (@ITLOS_TIDM) October 20, 2026 El caso no supone que el Tribunal del Mar vaya a pronunciarse sobre la soberanía de las Islas Malvinas y no implica que se vaya a resolver si corresponde frenar las actividades petroleras: dicha decisión llegará luego de una evaluación de los distintos planteos y la documentación presentada.

El pedido argentino En un comunicado publicado por la Oficina del Presidente, desde la Casa Rosada argumentan que la solicitud "busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas".

A la vez, detallaron que la solicitud se enmarca "en el procedimiento arbitral que el Gobierno inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos".