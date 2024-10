Los sindicatos de transporte prometieron más medidas contra el ajuste de Javier Milei

“Hoy se cumplió un día importante para los trabajadores de transporte y para el trabajador común. Hoy vimos la diferencia de lo que queremos enfrentar al Gobierno en paz y en orden y los que quieren dialogar. Se va a cumplir el paro de 24 horas”, expresó Maturano, quien fue el primero en tomar el microfono.

"El Gobierno no sabe dónde se está metiendo", alertó Biró al ponderar la respuesta de los trabajadores al profundo ajuste que está llevando adelante la gestión de La Libertad Avanza. “No tenemos producción de barcos, privatizan los trenes, las pymes quebradas. ¿A dónde nos quieren llevar? Los agravios hay que tomarlos de quién viene. Es un honor que este Gobierno, que no tiene ninguna sensibilidad, me ataque a título personal. Pero les digo que no soy cobarde”, agregó.

Moyano, por su parte, celebró la adhesión a la medida de fuerza a nivel nacional. “No circularon aviones, barcos, trenes, subtes, camiones. La gente se adhirió masivamente a la protesta. Acá no se apretó a nadie aunque por diferentes medios, el Gobierno intentó que no se llevara a cabo el paro. Estamos defendiendo toda la movilidad de transporte”, remarcó.

Los números del paro

Más de un millón de pasajeros se vieron afectados este miércoles por el paro de transporte en en rechazo al ajuste, el aumento de la pobreza y el intento de privatizar la estatal Aerolíneas Argentinas.

"Hay más de un millón de pasajeros afectados y más de 1.800 trenes sin circular", informó un vocero de la estatal Trenes Argentinos. Además de los principales gremios ferroviarios, a la medida de fuerza se plegaron los de transporte fluvial, aeronáuticos, taxistas, subterráneos y camioneros, afectando además el traslado de mercaderías.

"Hay un sector importante de la población que la está pasando mal", comentó Pablo Moyano, cosecretario de la principal central sindical argentina, CGT. "Hoy estamos defendiendo la soberanía del transporte nacional, en todas las modalidades, para que no nos invadan los extranjeros por dos mangos", indicó en diálogo con Radio 10.

La estatal Aerolíneas Argentinas indicó en un comunicado que 27.700 pasajeros y 263 vuelos resultaron afectados. También se adhirieron trabajadores estatales, universitarios, estudiantes y otros gremios contra el ajuste del gobierno y la pérdida del poder de compra de los salarios, mientras movimientos sociales anunciaron ollas populares y cortes de ruta en todo el país.