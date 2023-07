Leandro Santoro cruzó a Mauricio Macri por sus críticas al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK). Este domingo, el exmandatario del PRO responsabilizó al actual Gobierno por las demoras en la obra y el aumento de los costos. "Habla como si no se hubiese hecho", sostuvo Santoro.

"Las declaraciones de Macri las relativizo, porque lo que trata de hacer es disimular su responsabilidad en la dificultad que hoy Argentina tiene por la falta de divisas", señaló en relación a la deuda de casi u$s57.000 millones que la gestión de Cambiemos contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este domingo, Macri realizó un posteo en Twitter donde aseguró que en 2019 su gestión dejó "la licitación lista y el financiamiento preparado" para construir el GPNK. Agregó que la obra "llega tres años tarde" y su "demora le costó a la Argentina más de 5.000 millones de dólares".

"Habla como si no se hubiese hecho. Es una forma rara de saludar o alegrarse por algo que le va a venir bien a la Argentina, no a UxP. No termino de entender", le respondió Santoro. Consideró que a veces "los dirigentes políticos le hablan solamente a sus audiencias, a gente que ya piensa como ellos, y se limitan a ese algoritmo que los hace sentir importantes en un microclima".

"La idea de un país industrial, con creación de empleo, fortalecimiento del mercado interno y aumento de las importaciones, no hay nada de eso sin estos caños. Es una alianza por la producción y el empleo, esta es la clave de la Argentina", concluyó.