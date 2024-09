La dura respuesta de la UIA a Javier Milei: "No somos los victimarios, somos víctimas"

El titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, rechazó los dichos del Presidente contra el sector, cuestionó la elevada carga fiscal y los problemas estructurales que impiden un mayor crecimiento. "No le tenemos miedo a que se abra la economía, pero primero equilibren el terreno", pidió.

"No defendemos las distorsiones, defendemos las correcciones y equilibrar el tablero para poder producir y exportar”, afirmó Funes de Rioja.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, rechazó los dichos de Javier Milei en el acto por el Día de la Industria y aseguró que no son "victimarios", sino "víctimas" . El Presidente había asegurado que "para proteger a la industria se le robó al campo" y "lo único que generó es un sector adicto al Estado".

Cavallo advirtió que el Gobierno sugiere que "el cepo no se levantará durante 2025"

A su vez, cuestionó la elevada carga fiscal y los problemas estructurales que impiden un mayor crecimiento. "No le tenemos miedo a que se abra la economía, pero primero equilibren el terreno antes" , advirtió.

“Si yo le cuento que la presión fiscal sobre esta industria es de casi entre el 40% y el 50%, entre impuestos nacionales, provinciales y municipales; si los costos logísticos son más del 40% que los países vecinos; si yo le cuento que además tenemos una capacidad tributaria que implica tasas de cualquier naturaleza; si ve que el costo logístico común para traer y llevar mercadería implica también entre dos y tres veces lo que son los costos internacionales, usted va a ver que no somos los victimarios, somos víctimas”, describió Funes de Rioja sobre el momento actual que atraviesa el sector industrial y en respuesta a las palabras expresadas por Milei.

Javier Milei Día del Industrial UIA 2 septiembre 2024 El Presidente disertó el lunes en el acto por el Día de la Industria en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA). Captura TV

En el mismo sentido, el titular de la UIA, remarcó: “Somos víctimas como ha sido toda la economía argentina y por eso lo dijimos muy claramente en nuestro discurso ayer en el Día de la Industria. En los últimos 10 años hemos perdido 50 mil empresas en Argentina, el empleo privado cayó”.

De todas maneras, para Funes de Rioja, la frase de Milei "se saca de contexto", porque "los responsables del aumento del gasto público, del incremento fenomenal del empleo público, de la economía informal, que es como consecuencia de todas las asimetrías y distorsiones lo hubiera tenido la industria, me parece que convendría leer un discurso de 45 minutos y no por dos renglones”.

Daniel Funes de Rioja El titular de la UIA le respondió a Milei luego de sus críticas al sector.

"No le tenemos miedo a que se abra la economía, pero primero equilibren el terreno antes. Con las distorsiones que tenemos, desde el punto de vista que le he mencionado, evidentemente eso mata a cualquier sector. Como perjudicó al sector agroexportador, también está perjudicando a la industria”, concluyó el titular de la UIA en una entrevista con Radio Mitre.

El reclamo de la UIA a Milei: "Condiciones de igualdad" y "régimen laboral moderno" para "mejorar la competitividad"

El presidente Javier Milei encabezó el lunes un acto por el Día de la Industria en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA). Antes que él habló el titular de la entidad, Daniel Funes de Rioja, quien le pidió "condiciones de igualdad" ante empresas extranjeras para "mejorar la competitividad".

"Como industriales no podemos más que valorar el esfuerzo por establecer las condiciones macroeconómicas, pues la inflación, la inestabilidad, el déficit fiscal y la imprevisibilidad no son un buen dato para nadie. Ahora bien, confiamos en que el ordenamiento de la macro conduzca a poner énfasis en la micro, ya que una no puede existir sin la otra" destacó.

"La simplificación de la carga administrativa, la reducción de la presión fiscal, la superposición al respecto y existente entre Nación, provincias y municipios, que dio por resultado cerca de 160 sistemas fiscales que conforman un complejo y gravoso escenario contributivo, en especial para las pymes, que ocupan gran parte de su actividad cotidiana en el procesamiento y liquidación de esta carga tributaria cuando deberían poder dedicarse prioritariamente a la producción y a la generación de empleo", subrayó.

Funes de Rioja enfatizó que "los impuestos actuales frenan la capacidad de desarrollo de las industrias, impide que se creen más empresas y más empleo. Argentina necesita una estructura impositiva que potencie al sector transable, fomente la formalización y permita desarrollarse y ser competitivo".