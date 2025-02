La defensa de Patricia Bullrich a Javier Milei tras el escándalo cripto: "El Presidente no es el Estado"

Sobre la polémica, señaló: "El Presidente consideró que había ciertos inversores que le hacían bien al país y sacó un tuit. Ese tuit tuvo solo la intención de mostrar cómo se podían financiar empresas o pequeños inversores, después cada uno toma su decisión".

Bullrich destacó que la empresa promocionada por Milei en sus redes sociales "trabajó anteriormente con la Ciudad de Buenos Aires".

"No es una empresa que salió de la nada, estaba en una feria. Igual, el Presidente lo sacó, dijo 'Lo saco porque si cada cosa que hago intentan un conflicto'. Piden un juicio político e intentar desviarnos del camino, pero no nos vamos a desviar del camino", resaltó la funcionaria.

"El presidente tiene la libertad de expresión de plantear las cosas que él considera. Si va a inaugurar una empresa, no le está diciendo a todo el mundo compren este auto, si es una empresa automotriz. Va apoyar emprendimientos", aseguró Bullrich.

En tanto, cuestionó a la oposición por "a intención de golpear al Presidente", y afirmó que "da marcha atrás no porque quiera dar marcha atrás, sino para no darle de comer a esta gente".

"No creo que el presidente haya actuado sin conocer el tema", subrayó, al ser consultada sobre si Milei no sabía de qué se trataba la empresa. Además, consideró: "Acá la lógica política de la oposición es que el Presidente es el Estado. Este Presidente no es el Estado, es el Presidente de la Nación, es un gobierno, no es el Estado, y lo que hacen es inmediatamente pegar".