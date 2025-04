La chicana de Rodríguez Larreta a Mauricio Macri: "Perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia"

El ex jefe de Gobierno porteño admitió que se sintió "dolido" por los dichos del expresidente, quien lo acusó de "tomar decisiones equivocadas" porque "no pudo superar" la derrota en las PASO de 2023 ante Patricia Bullrich.

Horacio Rodríguez Larreta tomó distancia de Mauricio Macri , titular del PRO, y admitió que se sintió "dolido" por los dichos del expresidente , quien sostuvo que el ex jefe de Gobierno porteño "no pudo superar" la derrota en las PASO de 2023 ante Patricia Bullrich. "Él perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia argentina" , contraatacó el nuevo candidato de la lista Volvamos Buenos Aires .

"Estoy dolido, me duele tener que escuchar estas agresiones. Durante 16 años, siempre al kirchnerismo trabajando. En vez de enojarse y agredirme, que trabajen. Con esta interpretación parecía un psicólogo, se pone a agredir por pensar que uno puede estar afectado por una elección... él perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia argentina ", lanzó Larreta este martes en diálogo con Radio Mitre.

El extitular del Ejecutivo porteño sostuvo que "el objetivo en esta elección es frenar a Javier Milei para que no se quede con la Ciudad".

Además, apuntó a apuntar contra Macri: "No me ayudó en la presidencial, ayudó a Bullrich. Tomo esa decisión y lo entiendo. Jamás me planteo esto como personal, siempre respeté su lugar".

Macri había dicho que: "Lo que huele mal es que Horacio haga una candidatura tan funcional al kirchnerismo, que sigue siendo el adversario". Según señaló, hay un tema personal de Rodríguez Larreta "porque él no quedó bien después de haber perdido su interna, creyéndose que ya era presidente, con alguien que él siente que es muy inferior intelectualmente y por paliza. No lo pudo superar y termina tomando decisiones equivocadas”.

Elecciones en CABA: Rodríguez Larreta presentó la lista con la que competirá para legislador porteño

Horacio Rodríguez Larreta encabezará la lista del Movimiento al Desarrollo (MAD), partido que fundó en agosto pasado y con el que competirá en las elecciones legislativas del próximo 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

Con un claro distanciamiento del PRO y una constante crítica a la gestión de su sucesor, Jorge Macri, Larreta fundamentó su campaña en redes sociales, donde se lo vio hablando con vecinos y compartiendo problemáticas del diario vivir.

Volvamos Buenos Aires



Ya me conocés. Soy Larreta. Me llena de entusiasmo volver con una lista de personas valiosas y comprometidas con la ciudad que nos merecemos.



Hoy les presento a la candidata número dos y al candidato número tres. Dos grandes amigos, a quienes quiero y… pic.twitter.com/GbWt3Iq1Qx — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 28, 2025

El ex mandamás porteño estará acompañado de la senadora Guadalupe Tagliaferri en el segundo lugar y por el legislador Emmanuel Ferrario.

Además, en el quinto lugar de la lista figura otro ex jefe de gobierno como Jorge Telerman, quien hasta agosto pasado fue Director del Complejo Teatral Buenos Aires, cuando fue reemplazado por Julio Bocca.

Bajo el lema Volvamos Buenos Aires, Larreta y sus compañeros de lista tendrán el apoyo de los espacios Confianza Pública y Partido Federal.