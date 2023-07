Junto a Pullaro, Horacio Rodríguez Larreta lanzó 14 propuestas para combatir la inseguridad

Promoviendo un plan integral que cuide a los vecinos y a misma vez vele por la seguridad de las fuerzas, el candidato de Juntos por el Cambio declaró: " No hay manera de vivir bien con miedo, soñemos un país distinto, en paz . Donde los narcos no tengan cabida y los que rompan la ley vayan a la cárcel. Es con medidas concretas, no existen las medidas mágicas ni los gritos. Vamos a cambiar para siempre, la vida de todos los argentinos".

Las primeras 10 propuestas tienen un objetivo: dar la batalla contra el narcotráfico, las mafias y el crimen organizado para ganarle a los delincuentes.

1) Mandar al Ejército a blindar las fronteras y controlar que no entren drogas y armas.

2) Con el Ejército en las fronteras, 10.000 nuevos gendarmes y efectivos de la policía federal van a poner el cuerpo en las zonas más críticas del país: 3.000 van a ir a Rosario, 6.000 van a ir al conurbano bonaerense y otros 1.000 a Córdoba.

3) Crear el Grupo de Elite Antinarcotráfico con los mejores agentes de todas las fuerzas. Tendrá el prestigio del FBI y contará con tecnología de punta para enfrentar delitos complejos.

4) Impulsar una ley de extinción de dominio para incautar los bienes de los criminales mientras se resuelve la condena. No van a poder usar su plata robada para comprar sicarios, ni usar sus autos y camiones para trasladar la droga, ni sus casas como bunkers.

5) Construir módulos de máxima seguridad en las cárceles con inhibidores de señal para incomunicar a los líderes de las organizaciones criminales. Además, se construirán cárceles de máxima seguridad bien lejos de las grandes ciudades para que todos los narcos estén presos.

6) Ir a buscar a los prófugos, reactivando el sistema que el gobierno actual no usa y con la tecnología que ya dio resultados: cámaras de reconocimiento facial y equipos especializados de las distintas fuerzas de seguridad.

7) Diputados y senadores aprobarán un nuevo código penal para combatir el crimen organizado. Hoy Argentina tiene un código de más de 100 años que no está preparado para los delitos actuales.

8) Impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años. Los jóvenes van a ser responsables de sus actos, pero con un trato diferenciado dentro de un régimen especial porque a los 14 años no sos un adulto. Así se evitará que esos chicos entren definitivamente en el mundo del delito y sean usados como soldaditos de los narcos.

9) Lograr una Justicia más rápida a través del nuevo sistema acusatorio federal, con prioridad en Rosario. Los juicios penales serán orales y el poder de investigación lo tendrán los fiscales, para bajar de años a meses la duración de los procesos

10) Promover el juicio por jurados.

Otras dos propuestas tienen como objetivo cuidar a las víctimas.

11) Brindar asistencia, acompañamiento psicológico, ayuda económica y asesoramiento jurídico gratuito para las víctimas de la inseguridad.

12) Volver a tener el control de las calles de los barrios más violentos llevando más policías, instalando cámaras, sumando luces y llevando servicios básicos.

Las últimas dos propuestas apuntan a cuidar a las fuerzas de seguridad.

13) Dar a los policías el entrenamiento y el equipamiento que necesitan. Impulsar un acuerdo federal con los gobernadores para que los policías tengan al menos un año de entrenamiento y que cada uno tenga su chaleco, su arma reglamentaria y Taser, handy y tecnología en el 911 y en las calles.

14) Promover beneficios para los que elijan la profesión, mejorando su salario y facilitando el acceso a la vivienda y a un sistema de salud de calidad.

Larreta: "No agravio por más que otros u otras lo hagan conmigo"

Horacio Rodríguez Larreta se distanció de Patricia Bullrich y aseguró que su espacio "trabaja por la unidad" de Juntos por el Cambio (JxC). Este martes, el sector de la exministra de Seguridad le exigió que "solicite una rápida y tajante retractación pública" tras las declaraciones del diputado Juan Manuel López.

El legislador larretista vaticinó que un hipotético gobierno de Bullrich podría tener dificultades similares a las de Fernando de la Rúa en 2001. En una carta pública dirigida a Larreta, "La Fuerza del Cambio" le pidió que "inste a los miembros de su sector que mantengan nuestras diferencias internas en el ámbito democrático".

"Siempre estamos del lado de la paz. No han escuchado ni un solo comentario ni una sola crítica personal", respondió el precandidato presidencial este mediodía durante un acto que encabezó en Jujuy acompañado por su precandidato a vice, Gerardo Morales.

"Jamás he dicho un agravio de nadie. No lo hice ni lo voy a hacer. No es bueno para la Argentina. No lo hago por más que otros u otras lo hagan conmigo", señaló en un claro intento por diferenciarse de la estrategia de Bullrich.

"Para ganarle en la elección al kirchnerismo, bajar la inflación y recuperar los salarios que están por el piso, tenemos que estar juntos. Por eso siempre nos van a ver trabajando por la unidad", concluyó.

Larreta y Morales presentaron sus propuestas en materia energética

Este martes, Larreta y Morales presentaron sus propuestas en materia energética bajo el eje "Motores del crecimiento". El acto se realizó en la escuela primaria Nº 475 de la ciudad jujueña de Perico, construida con las regalías de la energía solar producida en el parque Cauchari.

