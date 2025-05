Jorge Macri sugirió que con Ficha Limpia "pasaron cosas raras en el Senado"

Jorge Macri Lospennato Jorge Macri respaldó a Silvia Lospennato tras el fracaso de Ficha Limpia en el Congreso.

Pese al duro revés en la Cámara alta, en diálogo con CNN Radio, el titular de la Ciudad se mostró firme y aseguró que "vamos a seguir dando la batalla y de hecho ella viene con un proyecto de Ficha Limpia repotenciado para la ciudad de Buenos Aires, que incluya más tipos de delitos confirmados por la Justicia, como una barrera para participación, digamos, en lo público".

Las elecciones porteñas serán solo en ocho días y, ante la amenaza latente de La Libertad Avanza y de un potencial tercer puesto por detrás también de Leandro Santoro, el jefe de Gobierno le dejó un mensaje al electorado: “Nosotros hicimos, estamos haciendo y vamos a seguir haciendo. Yo lo que le diría a los votantes es que sepan que para que el kirchnerismo no gane en la Ciudad, la alternativa es el PRO y que necesitamos legisladores para seguir cuidando todo lo que decimos".

"Porque nosotros creemos en un Estado austero, que no agobie al privado, creemos en un Estado que ayude y también creemos en un Estado que tienda la mano y que cuide. O sea, yo creo en el Estado, no creo en la motosierra, pero tampoco creo en un Estado que te agobie. Y eso es lo que venimos haciendo. De hecho, el año pasado bajamos el gasto casi u$s850 millones, el 8,6% del gasto, dando de baja contratos políticos que no eran necesarios. Ahí no hay ni un maestro, ni un enfermero, ni un médico, ni un policía. Eso es eficiencia”, concluyó.

Milei se desmarcó de Ficha Limpia en un canal de streaming vinculado al hijo de Rovira

El presidente Javier Milei intentó despegarse de las acusaciones sobre un pacto entre la Libertad Avanza y el exgobernador de Misiones, Carlos Rovira, para consumar el rechazo de Ficha Limpia en el Senado y responsabilizó al PRO por la caída del proyecto. Lo hizo en el canal de streaming Carajo, cuyos dueños son el tuitero Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan, y su socio, Augusto Marini, presidente de Cale Group, quien además tiene vínculos comerciales Ramiro Rovira, hijo del mandatario misionero.

"Venía avisando que los ñoños republicanos estaban tramando algo sucio. Con sus medios afines instalaban que estaban los votos, pero una cosa es decirlo y otra es contarlos. Ese laburo lo hacen Guillermo Francos y Santiago Caputo, y los votos no estaban", argumentó Milei durante la nota, que duró alrededor de seis horas.

"Hace ocho años que Lospennato es diputada y no sacaron la ley. Y hace 17 años que están en la Ciudad y no tienen Ficha Limpia. Es una contradicción más del PRO", fustigó el jefe de Estado.

Milei se defendió además de las acusaciones sobre el acuerdo con Rovira para que se rechace el proyecto. "Nos dijeron que mandamos recursos a Misiones para que los senadores volteen un proyecto nuestro. Hay que ser idiota para pensar algo así. Es falso y está todo publicado en el Ministerio de Economía", retrucó Milei.

Quién es Augusto Marini, el socio del Gordo Dan que tiene vínculos comerciales con el hijo de Rovira

Ramiro Rovira, hijo del líder del Frente Renovador para la Concordia, mantiene vínculos comerciales con Augusto Marini, socio del Gordo Dan en Carajo, el canal de streaming libertario. Según publicó Clarín por fuentes cercanas al universo digital de La Libertad Avanza, la relación entre ambos es "histórica", ya que "se conocen desde la adolescencia".

Marini, además de ser dueño de Carajo y de Blender, es la cabeza de un holding de empresas que realizó varios negocios con el estado provincial en Misiones. Uno de ellos es la plataforma de servicio de telemedicina de AlegraMed, sobre la que pesan sospechas de sobreprecios.

Oriundo de General Las Heras, Augusto Marini es hijo de Omar Marini, dueño de Agroindustrias Baires, una de las principales empresas de alimentos para mascotas. Con menos de 35 años, es presidente y CEO de CaleGroup, la filial local de la compañía rusa TMH, que opera los talleres ferroviarios en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Santa Fe.

Su página web personal lo describe como un empresario que "ha encontrado el impulso necesario para emprender con éxito todo lo que se propone, siendo así parte de la historia en el mundo empresarial".

"Representa a una generación joven decidida a liderar la próxima era en los negocios. Enfocado en la innovación y el cambio, sus iniciativas buscan transformar industrias y mejorar el día a día de las personas y las comunidades", añade el texto.