Jorge Macri desdramatizó la elección porteña y Lospennato culpó a La Libertad Avanza de dividir el voto

"No se juega el rumbo económico del país ni la inflación", dijo el jefe de Gobierno porteño. La diputada apuntó a Karina Milei como responsable de que no se haya alcanzado un acuerdo.

"No se juega el rumbo económico del país, no se juega la inflación o las relaciones internacionales , se juega eso. Una Legislatura donde yo solo tengo siete legisladores de 60 y en la que necesito tener legisladores como Silvia Lospennato, como Laura Alonso ", remarcó Macri en una nota con radio Rivadavia.

Lospennato, por su parte, advirtió que hizo todo lo posible para que hubiera un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. "Hice lo que pude para que esta situación no ocurriera. Les dije a muchos de ellos que era importante tratar de no dividir el voto en ningún lado, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires. A mí me parece peligroso", consideró la diputada, en diálogo con radio Splendid.

Al igual que Mauricio Macri, Lospennato apuntó contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la hora de señalar a los responsables de que no se haya avanzado en un acuerdo.

"Han privilegiado un interés partidario. No es en favor de los porteños porque la Ciudad de Buenos Aires tiene todas estas cosas en las que tenemos acuerdo ya ejecutadas: tenemos presupuesto equilibrado hace muchos años, tenemos superávit. Hemos bajado impuestos, dedicamos el superávit a dos cosas, a bajar impuestos y aumentar la inversión pública, entonces, la verdad, acá no se necesita este modelo de equilibrio fiscal porque acá ya existe", aseguró.

Críticas para Horacio Rodríguez Larreta

Consultado por las críticas de su antecesor en el cargo, Jorge Macri dijo que a Larreta lo nota "muy enojado, como con algo que no ha logrado procesar, pero a mí me gusta siempre tratar de reflexionar a veces con preguntas".

"Si Horacio le hubiera ganado la PASO a Patricia (Bullrich), que la perdió, y hubiera logrado ser Presidente, que no lo logró, ¿se hubiera ido de el PRO? ¿Si él hubiera llegado a ser Presidente desde el PRO, te imaginás que se hubiera ido del PRO?", se preguntó el jefe de Gobierno porteño.

Lospennato también lo cuestionó por irse del PRO y utilizar estas elecciones legislativas intermedias como "trampolín" para volver a ser jefe de Gobierno en 2027.

"Él tiene una decisión de irse del PRO y jugar en contra del PRO. Después deberá explicar él sus razones personales para hacer eso. Tal vez ya lo dijo: pretende ser jefe de Gobierno con una fuerza nueva. Él se fue solo. El equipo se quedó acá", afirmó.