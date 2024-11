Javier Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete sin definiciones sobre el Presupuesto

El presidente Javier Milei encabezó este jueves una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada en un clima de incertidumbre respecto al Presupuesto 2025, ya que no hubo definiciones sobre el proyecto y continúan las negociaciones con los gobernadores .

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no participó de la reunión ya que se realizó en paralelo a la sesión especial convocada por el PRO para debatir el proyecto de Ficha Limpia, que finalmente fracasó por falta de quórum debido a las ausencias, entre otros bloques, de algunos legisladores de La Libertad Avanza.

Fuentes de Casa Rosada aseguraron a Noticias Argentinas que se trata de un proyecto que se utiliza para "levantar la bandería", pero que en realidad "no le importa a nadie". "Nadie quiere ese proyecto", señalaron.

La reunión de Gabinete tuvo lugar después de que los diez gobernadores del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR), aliados al oficialismo, lanzaran un comunicado este martes reclamando la aprobación del Presupuesto 2025 y una serie de puntos, a los que el Gobierno considera "inadmisibles".

La decisión de publicar un documento conjunto no cayó bien en Casa Rosada. "No hay 3.700 millones para sacar de ningún lado", aseguraron fuentes cercanas al Gobierno, que no precisaron si el proyecto del Presupuesto 2025 ingresará al temario de sesiones extraordinarias que convocarán en los próximos días.