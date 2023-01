Insaurralde: "El peronismo no puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina Kirchner"

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde , se refirió a las Elecciones 2023 y sostuvo que desde el peronismo "no se puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina Kirchner" , en el marco de la condena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que afronta la vicepresidenta en la Causa Vialidad.

https://twitter.com/minsaurralde/status/1617166633239281665 El peronismo no puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina. — Martín Insaurralde (@minsaurralde) January 22, 2023

Sin embargo, la condena a la vicepresidenta determinada por el Tribunal Oral Federal N° 2 no está firme ya que no fue ratificada por la Cámara de Casación ni por la Corte Suprema, por lo que no hay ningún impedimento formal para la presentación de Cristina como candidata en 2023.

A pesar de esto, en un mensaje transmitido por YouTube el 6 de diciembre de 2022, luego de que se conociera la condena, la vicepresidenta aseguró que no será candidata.

"No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Magnetto. Porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de Casación y de la Corte Suprema que me metan presa, pero mascota de usted nunca jamás. ¡No voy a ser candidata a nada!", expresó entonces la exmandataria, en referencia al CEO del Grupo Clarín.

En el último tramo de su exposición, la expresidenta aclaró que su nombre "no va a estar en ninguna boleta" y apuntó hacia el intento de magnicidio ocurrido el 1° de septiembre en su domicilio de Recoleta: "Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Siempre y cuando algún empresario, algunos 'Caputos' de la vida, no se les ocurra financiar alguna otra banda de marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro. Que eso es lo que quiere: presa o muerta".