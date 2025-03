Habló la intendenta amenazada en Río Negro: "No voy a aceptar ningún tipo de violencia"

La jefa comunal de Catriel, Daniela Salzotto, aseguró que no se queda "tranquila" con la renuncia del presidente del Concejo Deliberante, Alberto Ariaudo, quien exhibió un arma. "Voy a seguir luchando para que esté detenido", adelantó.

La intendenta de la localidad rionegrina de Catriel, Daniela Salzotto, adelantó que pedirá la detención del exfuncionario que la amenazó con un arma de fuego dentro del edificio municipal y afirmó que no va a "aceptar ningún tipo de violencia".

"Este sábado, cuando se realizó la formulación de cargos, ya presentó la renuncia. Yo no voy a aceptar ningún tipo de sobornos ni situaciones de violencia", aseguró Salzotto a Argentina en Vivo por C5N. "No me quedo tranquila. Voy a seguir luchando para que se haga justicia y esté detenido, que se ponga a disposición si requiere tratamiento o lo que sea", añadió.

Si bien las amenazas y el hostigamiento por parte de Ariaudo debido a "diferencias políticas" llevan más de un año, la intendenta señaló que la situación del viernes fue una "instancia extrema". "No tenemos que permitir la naturalización de la violencia, por más disidencias que haya, bajo ningún punto de vista", sostuvo.

ARMA La amenaza de Ariaudo quedó registrada por las cámaras de seguridad del Municipio. Redes sociales

"Yo me hago cargo: elegí a este ciudadano para que me acompañara en la fórmula porque creí en las formas genuinas, porque era un pibe de la localidad que se había formado. Pero el poder o lo que fuese, el poner límites a las situaciones de sobornos y violencia que uno iba evidenciando, llevó a que evidentemente se saliera de su eje o mostrara su forma de manejarse", explicó.

"Creo que él nunca toleró que una mujer fuese pensante, que le pudiese decir que no a todo lo que se le ocurría. Veníamos con diferencias en la etapa previa a asumir. Él era una persona de mi confianza que encabezó conmigo la lista, pero cada vez quería más poder y tomar decisiones fuera de su rol de presidente del Concejo", explicó.

Salzotto afirmó que no va a "aceptar ningún tipo de violencia, ni con un funcionario o exfuncionario, ni del espacio propio ni tampoco de ningún ciudadano", y remarcó que "las mujeres de la política padecemos permanentemente situaciones de violencia".

"No acepté seguir en esta relación terrible y estoy dispuesta a afrontarlo y seguir representando a todos los catrielenses. Voy a enfrentar toda crisis institucional porque estoy formada en valores y no estoy dispuesta a rendirme bajo ningún tipo de hecho de violencia", concluyó.

Ariaudo llegó detenido a la audiencia de formulación de cargos que se realizó este sábado, pero quedó en libertad tras pedir disculpas y presentar su renuncia. La Justicia lo obligó a fijar y mantener domicilio y a presentarse en las dependencias locales una vez por semana. También le impuso una prohibición de acercamiento: no puede estar a menos de 300 metros de la casa de la intendenta, del Municipio y de la sede del Concejo Deliberante.