Guillermo Francos informa sobre la gestión del Gobierno y responde preguntas de los diputados

La sesión en la Cámara de Diputados fue abierta cerca de las 15 por su titular, Martín Menem, después de que se reunieran 131 diputados en el recinto y 126 ausentes. El quorum se encontraba en duda debido a que el feriado largo por Semana Santa complicó los traslados de varios legisladores desde sus provincias. En tal sentido, el PRO había solicitado postergar la reunión debido a las dificultades de los diputados para viajar.

Durante su exposición, el jefe de Gabinete respaldó la gestión económica de la administración de La Libertad Avanza: "Por décadas, el Estado no hizo más que asfixiar a los contribuyentes y limitar la llegada de inversiones. Sin embargo, producto de las reformas implementadas, avanzamos en un proceso que puso fin a esa burocracia elefantiásica e ineficiente que impidió durante mucho tiempo el crecimiento y el desarrollo económico".

"Bajamos la inflación, terminamos con el cepo, eliminamos el déficit fiscal y alcanzamos el superávit. También redujimos la pobreza y la desocupación. Lo hicimos con la actividad económica en recuperación y los salarios en alza", agregó en esta línea.

Por otro lado, destacó el nuevo acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional por u$s20 mil millones, que se produjo "luego de que nuestro Gobierno sobrecumpliera las metas comprometidas con el organismo por la gestión anterior. A ello, se suman los paquetes de financiamiento por u$s3.600 millones negociados con el Banco Mundial y el BID".

"De este modo, el Gobierno saldó la deuda del Tesoro con el Banco Central, fortaleció sus reservas y capitalizó sus activos. Como señaló Milei, una deuda con el Banco Central es una deuda con toda la sociedad, que durante décadas fue testigo de autoridades que emitieron pesos sin respaldo de manera irresponsable", expresó Francos en referencia a los dichos del Presidente.

También, analizó el momento económico de la Argentina: "Hoy nos encontramos con un escenario macroeconómico sano, con orden fiscal, monetario y cambiario. Terminamos con el déficit fiscal crónico y nos ubicamos entre los pocos países del mundo que no gastan más de lo que recaudan".

En este marco, durante las rondas de preguntas de los legisladores, le respondió a la diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Vanina Biasi, quien marcó que el Gobierno se encontraba al tanto de que se produciría una devaluación: "Biasi hizo referencia a que según el Presidente, Luis Caputo, Karina Milei y él sabían que se venía una devaluación".

"No dijo eso, sino que son los únicos tres que conocían las condiciones del acuerdo con el FMI y establecer las líneas de flotación del dólar no es que se conoce una devaluación, sino establecer mínimos y máximos", marcó en esta línea.

La inflación, los sueldos, el empleo y la pobreza

Además, en línea con Milei, remarcó la importancia del equilibrio fiscal. "Estamos convencidos de que debemos avanzar hacia un país en el que el equilibrio fiscal sea la norma, no solo en el presupuesto del Estado nacional sino también en cada provincia y municipio. A su vez, la reducción del gasto público en todos los niveles estatales y la consolidación del equilibrio fiscal en el tiempo debe derivar en una reforma impositiva que elimine una cantidad innecesaria de impuestos", expresó.

En este marco, Francos destacó la baja de la inflación durante los últimos meses, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). "Luego de sufrir durante años una inflación descontrolada, registramos en el último tiempo una caída drástica en el aumento de los precios, gracias a que terminamos con la emisión monetaria como mecanismo de financiar el déficit", señaló.

Asimismo, afirmó que el promedio de los sueldos se incrementó en el último año: "El Índice de Salarios registró un aumento promedio del 2,9% en relación con el mes anterior, ubicándose 0,7 puntos porcentuales por encima de la inflación, que fue del 2,2%. En los últimos doce meses computados, los salarios aumentaron un 117%, con una diferencia favorable de 32,5 puntos porcentuales respecto de la inflación acumulada en ese período, que alcanzó el 84,5%.

"Esta tendencia también se observó en el primer año de gestión: en 2024, el Índice de Salarios superó en 27,7 puntos porcentuales a la inflación minorista. Entre febrero de 2024 y enero de 2025, todas las categorías de trabajadores registraron, en promedio, incrementos salariales por encima de la inflación", expresó en esta línea.

Por otra parte, aseguró que aumentó el nivel de empleo y se disminuyó el volumen de pobreza "Hubo una abrupta caída en los niveles de desocupación y pobreza. En cuanto al primer indicador, en el último trimestre de 2024 la desocupación se ubicó en el 6,4%, lo que representa una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior. En ese mismo período, la tasa de empleo alcanzó el 45,7%, con una mejora de 0,7 puntos porcentuales en relación con la medición previa".

"Se derogaron más de 550 normativas inútiles"

Durante otro fragmento de su exposición, Francos elogió el desempeño de Federico Sturzenegger al frente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado: "Para sacarle de encima el peso del Estado a quienes apuestan por la Argentina, desde el inicio de la gestión, se derogaron más de 550 normativas inútiles, obsoletas o incluso que se encontraban duplicadas".

"Esto permitió simplificar miles de procesos, impulsar la inversión, la producción y el trabajo en nuestro país, además de enviar señales claras respecto al rumbo adoptado por Argentina. Se trata de una tarea ardua, que inició con el DNU 70/23 y la Ley Bases normas que luego abrieron el camino a las transformaciones posteriores", marcó.

En tal sentido, precisó la cantidad de derogaciones que el Gobierno llevó adelante: "Hoy, ya se derogaron 34 leyes, 38 decretos y 226 resoluciones, mientras que se modificaron 108 leyes, 66 decretos y 87 resoluciones. De esta forma, avanzamos enormemente hacia un Estado más eficiente y con menor gasto público".

La discusión por la demora en la entrega del informe y la negativa a responder sobre el escándalo cripto

En tanto, durante el comienzo, el jefe del bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, recriminó la demora en la presentación escrita del jefe de Gabinete sobre las respuestas a las consultas: "Nos llegó a las 12 las respuestas. Si vamos a hacer la tarea de repreguntar, hubiera sido conveniente y adecuado que en esto se manejaran con tiempo. Es importante en el marco de las respuestas la posibilidad de las repreguntas y nadie pudo leer detenidamente las respuestas".

Por su parte, Francos cuestionó el contenido del artículo 101 de la Constitución, que establece que el jefe de Gabinete debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes para informar sobre la marcha del Gobierno: "No hay una reglamentación del artículo 101. Está solamente la reglamentación que cada una de las cámaras puso en sus reglamentos internos".

"Es obligatorio venir pero las formas en que concurre tienen que ser reglamentadas en conjunto por el Poder Ejecutivo y el Legislativo con una ley. No es razonable este mecanismo que se impuso de formular preguntas. Hubo varias preguntas repetidas y seleccionamos 2.300 para contestar. Le propongo a esta Cámara que en conjunto reglamentemos un artículo que tiene su sentido pero que la forma en que se está llevando adelante tal vez no sea la más razonable", agregó en esta línea.

En tanto, luego, expuso que no responderá preguntas acerca del escándalo que desató Milei por promocionar la criptomoneda $LIBRA: "Como me citaron a una interpelación para el martes que viene, todas las preguntas referidas al caso Libra, las dejamos de lado en este informe y las vamos a responder con las preguntas en particular que me hagan en esa interpelación".

Guillermo Francos respaldó la gestión sobre la salud y el transporte

Asimismo, Francos subrayó la administración con respecto a los medicamentos: "En materia de salud, gracias a un trabajo conjunto entre Sturzenegger y el ministro de Salud, Mario Lugones, aumentamos la competencia en el sector de medicamentos, eliminamos la intermediación en los aportes de prepagas u obras sociales y dispusimos la plena vigencia de la receta digital".

"También establecimos la inclusión de medicamentos genéricos en las recetas, habilitamos la venta electrónica y creamos la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias. Esta entidad es responsable de desregular el sistema sanitario a través de la eliminación de normas obsoletas, estructuras duplicadas y criterios arbitrarios", expresó en el recinto de la Cámara de Diputados.

Por otro lado, celebró la apertura de otros medios de pago para el transporte público: "Habilitamos nuevos medios de pago para terminar con el monopolio de la SUBE y modernizar el transporte público. Ya se encuentran habilitados lectores para pagar con tarjeta de débito y crédito en colectivos de Mendoza, Rafaela, Río Cuarto y múltiples líneas del AMBA".

"De manera progresiva, se actualizarán más de 30.000 máquinas lectoras en más de 60 ciudades y en las siete líneas de trenes del AMBA, para lograr un sistema más ágil, moderno, cómodo y con libertad para los usuarios", añadió.

El desempeño del Ministerio de Seguridad en el gobierno de Javier Milei

Asimismo, Francos afirmó que el índice de homicidios cayó en la Argentina durante 2024: "Disminuyeron un 11,5%. Con 3,8 casos cada 100 mil habitantes, este es el mejor índice en 25 años y el segundo mejor índice de la región. La puesta en marcha del Plan Bandera logró una caída de más del 64% de los delitos en Rosario, ciudad que pasó de 223 homicidios dolosos en 2023 a 78 en 2024".

En tal sentido, el jefe de Gabinete resaltó los distintos operativos que llevaron adelante las fuerzas de seguridad: "En cuanto a los operativos antidroga, el año pasado se realizaron 24.891 procedimientos, que derivaron en la detención de 24.179 personas. La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es prioritario, así como también lo es la defensa de la propiedad privada".

También, pidió que el Congreso apruebe la baja de la edad de imputabilidad y la Ley Antibarras, que se trata de proyectos impulsados por el Gobierno. En tal sentido, detalló el contenido del proyecto de Ley Antibarras: "Es un tema pendiente. Encuadra y tipifica los delitos de las barras bravas en un tipo de asociación ilícita especial, como una organización criminal. Un complemento a la Ley Antimafia, que le permitirá al Gobierno avanzar sobre un tipo de violencia y de organización que desde hace muchos años le hace muy mal al país".

Por otro lado, exigió que también se le dé luz verde a la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad: "También se encuentra pendiente la discusión sobre la baja en la edad de imputabilidad, un proyecto que el Gobierno envió al Congreso de la Nación en junio del año pasado. Quien comete un delito de adulto, debe pagar una pena de adulto, por lo que proponemos bajar la edad de imputabilidad a 13 años".

NOTICIA EN DESARROLLO