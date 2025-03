Guillermo Francos defendió el DNU del acuerdo con el FMI: "Va a ser enviado de inmediato al Congreso"

"Esperemos a ver cuál es el trámite que le da el Congreso de la Nación si es que las cámaras pretenden rechazarlo, yo creo que no, porque la realidad es que son como 10 hojas en su profundidad y tiene una fundamentación histórica de la que los DNU que existieron antes vinculados a la relación con el FMI, y este no se aleja de todo lo que ha sido tratado antes", sostuvo.

Embed - MILEI firmó el DNU que habilita el un NUEVO ACUERDO con el FMI

Francos consideró que la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública "pareciera que estuviera por encima de la Constitución porque es como que le pone facultades al Congreso o limita facultades del Ejecutivo que surgen de la propia Constitución". "A eso me refería yo y algunos lo tomaron como que yo decía que una es que una ley está por encima de la Constitución", aclaró.

"El DNU lo que establece es la facultad del Ejecutivo para aprobar un acuerdo en los términos que ahí se establece. Claramente dice: 'No se incrementa la deuda pública'. Con este acuerdo que se haga con el Fondo, no se va a incrementar la deuda del Estado Nacional, pero habrá un desembolso de fondos frescos que se va a utilizar para pagar vencimientos con el propio FMI en un caso o para pagar la deuda que tiene el Estado Nacional con el Banco Central, de manera que la deuda bruta del del tesoro no se va a incrementar en absoluto", insistió el jefe de Gabinete.

Guillermo Francos: "La reconstrucción de Bahía Blanca es un tema de la municipalidad y la provincia, el Gobierno nacional está para apoyar"

Francos fue cuestionado en el marco de la catástrofe climática sufrida por Bahía Blanca, luego de que afirmara que "la reconstrucción es un tema de la municipalidad y la provincia". "A veces hay algunas algunos periodistas que interpretan lo que quieren, lo que dije fue con toda claridad que la reconstrucción, la planificación, etcétera, es algo que corresponde al municipio y a la provincia, no es la Nación la que va a hacer los planes que correspondan para poner a Bahía Blanca otra vez en en funcionamiento. El Gobierno nacional está para apoyar, como corresponde", se defendió.

"Hemos puesto todas las fuerzas nacionales, los ministerios nacionales, los fondos disponibles. Estamos trabajando con la autoridad de la provincia apoyándolos, pero toda la planificación de la reconstrucción tiene que estar a cargo de la provincia, porque nosotros no lo conocemos directamente. Pero nosotros estamos dispuestos a escuchar lo que nos propongan y trabajar en conjunto", destacó.

Guillermo Francos: "No estamos dispuestos a hacer un show del tema $LIBRA"

Consultado sobre el escándalo cripto, que continúa siendo investigado, Francos sostuvo que "no estamos dispuestos a hacer un show del tema". "Hasta aquí la oposición no ha encontrado un resquicio para atacar a un gobierno que viene teniendo éxitos económicos muy importantes. Entonces, encuentran este tema y quieren prenderse como como garrapata para ver qué pueden obtener en términos políticos en un año electoral. Y nosotros no queremos ser parte de un show mediático. Hay causas judiciales que se han iniciado, el fiscal está actuando. Me parece que ese es el camino", sentenció.

"Mucha gente no ha tomado conciencia, todo sobre todo en el espacio de la de la política, que el sistema de comunicación ha cambiado totalmente. Hoy es distinto, los que quieren comunicarse lo hacen directamente por Twitter. Entonces el Presidente por ahí lanza una comunicación por Twitter y tiene 10 o 15 puntos de rating, en lo que sería pasándolo al rating de la televisión. Entonces es difícil decirle al Presidente, que tiene esa forma de comunicación directa con la gente, con el electorado, en definitiva, con el pueblo, lo abandone", planteó el funcionario.

El jefe de Gabinete aseguró que Milei "tiene perfectamente claro que es presidente las 24 horas y de hecho trabaja como presidente, si no son las 24 serán las 18 porque él está todo el tiempo trabajando y pensando en función como presidente de la República. Pero él dijo que lo había tuiteado de su cuenta personal de economista".