Grave denuncia de Alberto Fernández: "Apuntaron a mi helicóptero con mira telescópica tras el atentado a Cristina"

El presidente reveló una situación que experimentó aproximadamente cuatro veces durante su mandato y que decidió no divulgar para “no hacer un problema con esto”. Reflexionó que para él no pretendían derribar la aeronave, sino que querían enviar un mensaje.

“No creo que haya pretendido tirar el helicóptero. No sé. Lo que sí quería era que yo recibiera el mensaje de que había una mira telescópica apuntando al helicóptero. No me pasó una vez, me pasó dos, tres o cuatro veces”, describió Alberto, en una entrevista en Perfil.

Luego, explicó porque decidió no revelar lo que había sucedido hasta ahora: “Con mi custodia lo vimos, y nos callamos porque dijimos: ‘No hagamos un problema con esto’”.

Alberto Fernández: "Las familias de los que hacemos política viven amenazadas"

Además de relatar lo sucedido en su helicóptero, el mandatario se refirió a mensajes recibidos por su esposa, Fabiola Yáñez. "El nivel de agresión que hubo contra ella ha sido inmenso", expresó.

"Los medios dijeron que yo le había echado la culpa a Fabiola de lo que había pasado con la foto en Olivos. La última culpable es Fabiola, ella no tiene nada que ver. La responsabilidad es 100% mía y lo padecimos porque hay que entender que las familias de los que hacemos política, así como amenazan a la familia de Sergio Massa, nuestras familias viven permanentemente amenazadas en las redes sociales o amenazadas por email o por WhatsApp", explicó.