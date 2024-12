Gendarme secuestrado en Venezuela: Gerardo Werthein aseguró que "lo tienen en condición de rehén"

" El señor Cabello no dice la verdad . Este es un muchacho que es un gendarme, un suboficial, tiene una hija argentina de 2 años, tiene una novia venezolana que por problemas de su madre volvió a Venezuela y es una persona, en sus vacaciones, pidiendo permiso, se fue a Colombia y cruzó a Venezuela para ver a familia. Cruzó la frontera, presentó su pasaporte, se lo sellan y después lo detienen", planteó el canciller este martes, en diálogo con Radio Mitre.

"Cuando Cabello dice que viaja por todo el mundo, la doctora Bullrich presentó ayer los movimientos de migraciones que muestran claramente los viajes del gendarme. Él trabaja en el paso de Uspallata y cruzando al Cristo Redentor de Chile y esos son todos los viajes que da alrededor del mundo. Una vez más, el señor Cabello no dice la verdad", ahondó.

Además, subrayó que "a este gendarme, este muchacho que fue a visitar a su mujer y su hija, lo detienen y lo tienen en condición de rehén". "Evidentemente la Justicia no debe estar funcionando porque Cabello dice y hace lo que le parece, no sé cuál es su fin, quizás acumular rehenes con algún objetivo", lanzó Werthein.

"De alguna manera esperamos de que esto inmediatamente liberen al gendarme y que terminen con el hostigamiento y la violencia y el terror psicológico con nuestros asilados, que dejen de asediar a nuestros empleados", señaló, en referencia a los políticos asilados en la embajada argentina de Caracas.

El régimen de Nicolás Maduro justificó el secuestro del gendarme: "Asuman su responsabilidad"

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, reconoció el secuestro del gendarme argentino Nahuel Gallo y justificó el hecho alegando un presunto intento de "conspiración".

"Los que vienen a conspirar que asuman su responsabilidad", expresó el funcionario venezolano en una conferencia de prensa que dio este lunes donde habló del gendarme detenido desde el 8 de diciembre.

Al ser consultado por la denuncia que hicieron en conjunto Cancillería argentina y el ministerio de Seguridad preguntó: "Viaja por todo el mundo pero su sueldo es de 500 dólares. ¿Cómo lo logra? ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea aquí en Venezuela? Eso no lo dicen".

Y continuó: "¿A qué venía a Venezuela? Ponen una fachada de que tenía su novia. Si usted se quiere casar, venga para Venezuela. Todos ponen esas excusas". Acto seguido manifestó que al gobierno argentino le dolió que Venezuela les haya dado un "golpe duro" gracias a los organismo de seguridad.

También apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien tildó de "fascista", por las amenazas contra su gobierno. "Dice la detención es causa de guerra. Por Dios, declárenle la guerra a los ingleses que les robaron las Malvinas. ¿Por qué no lo hacen? ¿Eso no es causa de guerra que les roben el territorio? Pareciera que no", cuestionó.

Por último señaló que en Venezuela hay Justicia, soberanía e independencia y la cancillería argentina tiene "sus formas" de ver que hace. "Ellos decidieron no tener relaciones con nosotros y se les dificulta un poco las cosas. De todas maneras a todos los detenidos en Venezuela se le garantizan sus derechos fundamentales. Los turistas vienen en santa paz. Los que vienen a conspirar que asuman su responsabilidad", completó.