Fin del cepo: el Gobierno descartó aumentos de precios y aseguró que "el dólar no se va a disparar"

El vocero presidencial y candidato a legislador porteño Manuel Adorni negó la posibilidad de que la relativa liberación de la moneda norteamericana vaya a repercutir en la inflación. "Si suben no van a vender nada, van a perder y van a tener que bajar", vaticinó.

El vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni , habló este martes luego del primer día de operaciones cambiarias con el cepo flexibilizado , y descartó que la relativa liberación de la moneda norteamericana vaya a incidir en los precios. "No ocurrió ni va a ocurrir" , sostuvo, y aseguró que "el dólar no se va a disparar" .

"Lo que haya pasado ayer con los precios, a medida que pasen los días y comprueben lo que decimos, que las cosas están bien hechas, los precios se van a reacomodar" , adelantó en diálogo con Radio Mitre, y subrayó que "el dólar no se va a disparar a ningún lado".

El portavoz transmitió la confianza del Gobierno en los efectos de las medidas tomadas: "No es algo que nos preocupe, estamos todos muy mal acostumbrados a ver a un país que siempre le va peor, nos tendremos que acostumbrar que a partir de ahora vamos a ver a un país al que cada vez le irá un poco mejor".

Embed - DÓLAR SIN CEPO: los AUMENTOS en COMERCIOS

"No van a vender nada, van a perder y van a tener que bajar los precios otra vez", vaticinó respecto a los posibles incrementos. "A diferencia de otras veces, que había aumentos de precios por convalidación monetaria, un gobierno con un Banco Central que tiraba toneladas de billetes a calle, siempre encontrabas a gente con billetes para vender productos a cualquier precio. Eso no va a pasar, no emitimos un peso y hay baja inflación", desarrolló.

"Esto no se vio nunca en la historia, entonces algunos están un poco perdidos en el análisis, pero el dólar no se va a disparar. Lo que se vio ayer fue simplemente lo que ocurre lo que hubiese ocurrido en cualquier situación similar donde se levanta una restricción cambiaria que lleva años", señaló Adorni.

"A nadie le importaba lo que iba a pasar el lunes, porque la situación estaba controlada. Estuve el viernes durante toda la jornada frenética acompañando a Luis Caputo y al presidente Javier Milei y nadie estaba preocupado por lo que iba a ocurrir el lunes con el mercado", concluyó.