Fernando Borroni cruzó a Santalla: "Si no se bancan las diferencias, júntense con el Gordo Dan y hagan un acto juntos"

El conductor de No Se Desesperen, Fernando Borroni, lanzó una dura crítica contra los dirigentes de La Cámpora y contra la interna peronista, frente a las críticas que recibió por parte del senador provincial Emmanuel González Santalla, en redes sociales: "Si no se bancan las diferencias, júntense con el Gordo Dan y hagan un acto juntos".

"Me metí con la interna propia del Partido Justicialista pero teniendo en claro que era para construir puentes porque el enemigo es el que está enfrente", aseveró Borroni y subrayó: "Desde mi humilde lugar voy a construir a la unidad, sobre todo, del kirchnerismo, del peronismo y del campo popular... les he repetido en más de una oportunidad que el pueblo argentino, que se a abrazado al kirchnerismo, separe a Cristina de Axel".

En este línea, aseguró que "al pueblo argentino que ha vivido los mejores años de su vida con el kirchnerismo, le duele este enfrentamiento y no lo entienden". Sostuvo que "algunos sectores están más preocupados por mantener cierto ego político".

@fernandoborroni cruzó a Santalla: "Si no se bancan las diferencias, júntense con el Gordo Dan y hagan un acto juntos"



En su editorial aludió a la crítica que hizo días pasados por un posteo de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, donde cuestionaba al gobernador bonaerense, y eso hizo que reciba a los ataque recibidos: "Eso hizo que haya llamados por todos lados... me llamaron a mi también".

Acto seguido, señaló que lo llamó el senador provincial por Avellaneda Emmanuel González Santalla: "Un hombre del núcleo duro de Máximo(Kirchner) y de Mayra (Mendoza)". "Parece que lo mandan a criticarme y a pegarme por las redes, para que la gente por abajo diga 'hay que ver cuánto le paga Kicillof a Borroni', decidí no responder y hoy volvieron en las redes", recriminó.

En alusión a La Cámpora, advirtió: "A mi no me van a meter en el barro, porque me importa un carajo meterme en su barro. Porque yo no soy un militante orgánico. Porque soy un periodista que la gente si le gusta me escucha y sino me apaga... yo no hago ni dejo de decir porque le cae mejor o no a una intendenta, sea Mayra Mendoza o Jorge Ferraresi (intendente de Avellaneda)".

"¿No tienen algo más importante que hacer? En un país donde su mayor líder y mi mayor líder política, Cristina Fernández de Kirchner, está siendo perseguida, ¿no tienen otra cosa que hacer?", aseveró.

Aclaró, que le escriben en X: "Borroni decile esto a Ferraresi (Jorge) o Borroni a vos quién te paga?", detalló. Remarco que no le importa que lo ataquen así, y que no es una cuestión de ego, tampoco. "A mi me miden en mi vida, mis amistades, mi familia, mi mujer, mis compañeros de laburo, no los dirigentes de una organización".

El conductor se mostró indignado y aclaró que está convencido en su defensa hacia la expresidenta, pelear en contra de la estigmatización que se hace de La Cámpora, y apuntó: "¿Se bancan las diferencias, porque si no se bancan las diferencias júntense con el Gordo Dan y hagan un acto juntos", arremetió.

El conductor opinó que "no se bancan una crítica como che muchachos paren voy a seguir haciendo este humilde ejercicio del periodismo hablando de la necesidad del pueblo del cual soy parte y que pretendo que la dirigencia política lo resuelva y veo que no lo pueden hacer", concluyó. "Nosotros no queremos que nos rompan con la interna porque la gente lo está pasando mal", cerró.